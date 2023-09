"Beschissenes Ergebnis, aber alles andere passt"

Auch im vierten Spiel sollte dem 1. FC Köln nicht der erste Saisonsieg gelingen. Im Gegenteil, gegen die TSG Hoffenheim gab es eine 1:3-Pleite. Das Fazit fiel dennoch nicht negativ aus.

Es gibt mit ziemlicher Sicherheit keinen Großen dieses Sports, der nicht irgendwann einmal diesen Satz sagte: "Fußball ist Ergebnissport."

Steffen Baumgart kann mit dieser Weisheit nur wenig anfangen. Die Ergebnisse liest er vom Tabellenstand ab, klar. Aber die Entwicklung des Spiels, die findet auf dem Rasen statt. Unter der Woche bei den Trainingseinheiten, schließlich an den Spieltagen. Und da sieht der Trainer das Ergebnis, aber auch die Entwicklung. Was Baumgarts Fazit aus dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim erklärt: "Wir haben ein beschissenes Ergebnis. Aber alles andere hat gepasst."

"Ärgerlicher Spielverlauf"

Dem 1:1-Remis bei der Frankfurter Eintracht vor zwei Wochen folgte die Manöverkritik beim 1. FC Köln. Da hatte es an vielen Dingen gefehlt, für die der FC mit diesem Trainer seit zwei Jahren steht. Intensität, Aggressivität, offensiver Fußball mit einem veritablen Flankenregen. Die Ansprachen hatten Erfolg, durchaus. Denn all das zeigte das Team nun gegen Hoffenheim - doch am Ende stand es 3:1 für die Gäste.

Kapitän Florian Kainz resümierte: "Es war ein sehr ärgerlicher Spielverlauf. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten viele Torchancen, viel mehr als zuletzt. Wir hatten eine Menge Energie auf dem Platz und sind als Team aufgetreten. Das waren sehr viele positive Dinge, die wir aus dem Spiel mitnehmen können."

So lautete der Tenor an diesem Abend in Köln. Dem Trainer blieb es vorbehalten, an die Realität zu erinnern: "Fakt ist dennoch, dass wir einen Punkt aus vier Spielen geholt haben. Das ist zu wenig. Auch zu wenig für das, was die Jungs leisten." Zu wenig ist es, weil die "Geißböcke" momentan Probleme haben, den Sinn des Spiels zu erfüllen. Man habe, so Torschütze Davie Selke, zwar eine gewisse Wucht erzeugt im Spiel nach vorne. Doch umsetzen konnte man dies nicht. "Wir müssen im letzten Drittel noch eine Schippe drauflegen, da hat der letzte Pass gefehlt."

In Bremen in der kommenden Woche soll beides zusammengeführt werden. Die Tugenden, die den FC unter Steffen Baumgart zu einem ernstzunehmenden Bundesligisten werden ließen und die Tore, die dafür sorgen, dass der Einsatz belohnt wird. Denn irgendwie ist der Fußball ja doch ein Ergebnissport.