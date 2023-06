Berührende Abschiedsworte von Ibrahimovic: "All die von mir gemachten Zlatans"

Vor zwei Wochen trat das ein, was Fans von Zlatan Ibrahimovic seit Jahren immer mehr realisieren mussten: Der schwedische Ausnahmekönner sagte dem aktiven Profifußball "Lebewohl". Mit etwas Abstand kommentierte "Ibra" diesen Schritt nun noch einmal - auf emotionale Art und Weise.

San Siro huldigte ihm, Milan bedankte sich ausgiebig - und Zlatan Ibrahimovic verbeugte sich vor den Fans im Giuseppe-Meazza-Stadion. Diese eindringlichen Bilder gab es vor zwei Wochen während des Serie-A-Finals der AC Mailand (3:1 gegen Hellas Verona) zu bestaunen.

Es waren passende Bilder für einen Mann, der dem Fußball über Jahrzehnte viel gegeben hatte - auf und neben dem Platz. Denn wo "Ibrakadabra" draufstand, da konnte sowohl über Aktionen auf dem Feld gestaunt als auch über Aussagen abseits geschmunzelt werden.

"Mit einem Traum hatte ich begonnen ..."

An diesem Freitag nun mit etwas Abstand zu seinem verkündeten Karriereende fand Ibrahimovic erneut Worte. Dieses Mal aber keine süffisanten, sondern vielmehr emotionale, mit denen sich der 41-jährige Stürmer bei sich selbst, den Fans und seinem langjährigen sowie im Jahr 2022 verstorbenen Berater Mino Raiola bedankte.

"Mit einem Traum hatte ich begonnen", so "Ibra" eingangs auf Instagram. "Einem Traum, der das Unmögliche in 'Ich bin möglich' verwandelte."

Seinen Post versah der schwedische Weltfußballexport mit einem Schwarz-Weiß-Bild seiner beiden Füße - und ließ seine Laufbahn quasi im Zeitraffer Revue passieren: "Ich wurde in Malmö geboren. Wuchs in Amsterdam auf. Wurde weiser in Turin. Wurde ein Löwe in Barcelona. Wurde in Mailand erzogen und habe in Paris neue Perspektiven aufgezeigt bekommen. Habe Durchhaltevermögen in Manchester angesammelt und hatte so einigen Spaß in Los Angeles. Und schließlich Frieden gefunden in meinem neuen Heimatland in Mailand."

"Mino, wir habes es geschafft!"

Doch damit nicht genug, er führte noch mehr aus: "Ich bin von dir gemacht. Und das Vermächtnis, das ich zu hinterlassen hoffe, sind all die neuen Zlatans, die von mir gemacht wurden. Alle, die das Herz eines Löwen haben. Alle, die das brennende Feuer in ihren Augen haben. Alle, die wirklich verstehen, dass das Unmögliche nichts ist. Danke für alles."

Sein Statement schloss Ibrahimovic mit zwei Dingen. Zunächst mit dem persönlichen Dank an den verstorbenen Freund und Berater Raiola: "Mino, wir haben es geschafft! Der wilde Ritt ist vorbei. Es war eine außergewöhnliche Reise. Ich vermisse dich." Und abschließend mit Hashtags seiner ganzen Stationen - Malmö FF, Ajax, Juve, Inter, Barcelona, Milan, Paris, Manchester United, LA Galaxy und erneut Milan.