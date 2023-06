Milans Sieg schickt Hellas ins Entscheidungsspiel

Hellas Verona hat das letzte Spiel bei der AC Milan zwar mit 1:3 verloren, da Spezia Calcio jedoch zeitgleich auch verloren hat, steht nun ein Entscheidungsspiel zwischen beiden um den Klassenerhalt an. Leao widmete seinen Treffer Zlatan Ibrahimovic, der nach dem Spiel verabschiedet wurde.

Bei seinem Treffer zum 2:1 lief Rafael Leao an die Seitenlinie, um mit Zlatan Ibrahimovic zu feiern. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Die Ausgangslage vor dem Spiel für Hellas war klar. Sollten sie mehr Punkte holen als Spezia im Parallelspiel gegen Rom, würde es zum direkten Klassenerhalt reichen. Andersherum hätte es den direkten Abstieg zur Folge. Sollten beide gleichviele Punkte holen, würde ein Entscheidungsspiel gegen den Abstieg rufen, das zu Beginn dieser Saison eingeführt worden war.

Vor dem Spiel nutzen die Fans der AC Milan zunächst die Gelegenheit, sich bei Zlatan Ibrahimovic zu bedanken, dessen Abschied einen Tag vor dem Spiel bekannt wurde. Die "GodBye"-Choreo brachte sogar den selbsternannten "Gott" Zlatan, der nach dem Spiel verabschiedet wurde, an den Rand der Tränen.

Milan geht mit dem Pausenpfiff in Führung

Lange Zeit passierte wenig vor beiden Toren, Leao hatte in der Anfangsphase die beste Möglichkeit der Gastgeber (7.). Bei Hellas dauerte es eine Weile länger, bis sie durch Ngonge das erste Mal in Erscheinung traten (30.). Mit dem Pausenpfiff musste Verona den Rückstand hinnehmen. Nach einem Foul von Ngonge an Diaz entschied der Unparteiische mithilfe des VAR auf Strafstoß - Giroud ließ sich diese Chance nicht entgehen (45+2.).

Nach der Pause übernahm Milan weiter die Kontrolle, außer der Fast-Chance durch Giroud brachten sie aber wieder wenig zustande (52.). Hellas musste mehr und mehr seine Offensivbemühungen erhöhen, tat dies in der Folge auch. Zweimal war es Ngonge, der jedoch erst Pech hatte (58.) und später zu eigensinnig unterwegs war (64.). Zwischen den beiden Chancen zeigte sich der Druck bei den Gästen. Co-Trainer Bocchetti sah wegen Meckerns glatt Rot (62.).

Später Nackenschlag, doch die Roma hilft

Hellas kam zehn Minuten später dann zum Ausgleich durch einen Kopfballtreffer vom aufgerückten Verteidiger Faraoni (72.). Mit dem Punkt hätte Hellas zu dem Zeitpunkt leben können, da auch Rom in der Zwischenzeit zum Ausgleich gegen Spezia getroffen hatte. Kurz vor dem Ende dann jedoch der Nackenschlag. Nach einer ansehnlichen Einzelaktion von Leao ging Milan wieder in Führung (85). Ab da warf Hellas alles nach vorne, kam aber zu keinen nennenswerten Chancen.

Stattdessen erzielte Leao das 3:1 (90+2.). Glück jedoch für Hellas, dass quasi zeitgleich Rom zur Führung gegen Spezia traf. Am kommenden Sonntag steht an neutralem Ort nun das Entscheidungsspiel zwischen Hellas Verona und Spezia Calcio an.