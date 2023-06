Schluss mit 41: Ibrahimovic beendet illustre Karriere

Erst am Samstag hat die AC Mailand bekanntgegeben, dass Zlatan Ibrahimovic nicht mehr für den Klub auflaufen wird. Einen Abend später erklärte die schwedische Stürmer-Legende ihren Rückzug aus dem Profifußball.

Gerade erst hatte die AC Mailand ihr letztes Saisonspiel mit 3:1 gegen Hellas Verona gewonnen und die Serie A auf Champions-League-Platz vier abgeschlossen, da wurde es im Giuseppe-Meazza-Stadion noch einmal laut. Zlatan Ibrahimovic, von dem bekannt war, dass er den Klub verlassen wird, schnappte sich das Mikrofon und ließ in Anwesenheit seiner gerührten Kollegen verlauten: "Es ist der Moment gekommen, um dem Fußball 'Auf Wiedersehen' zu sagen."

Milans Fans präsentieren "Godbye"-Choreo

Ibrahimovic war sichtlich emotional und formte ein Herz in Richtung der Tribüne. Von den Klub-Verantwortlichen wurde er mit einer kleinen Zeremonie verabschiedet und schon vor Anpfiff hatten die Fans immer wieder seinen Namen skandiert sowie ihn mit einer Choreografie verabschiedet. Auf dieser stand in Anlehnung auf die gelegentliche Selbstverherrlichung des mittlerweile 41-jährigen Schweden "Godbye".

Die Choreo der Milan-Fans zum Abschied Ibrahimovics. IMAGO/Bildbyran

Die illustre Karriere Ibrahimovics endet also, dies erklärte er auch auf einer Pressekonferenz im Anschluss. Er habe dem Klub mitgeteilt, dass er einen "speziellen Moment", sprich die Verabschiedung, haben wolle. Doch "der Klub wusste nichts von meiner finalen Entscheidung", erklärte der Mann, der 21 Jahre in zahlreichen Klubs hinter sich hat.

Unnachahmlicher Stürmer mit Makel

Insgesamt lief Ibrahimovic 122-mal für Schweden auf, mit 62 Toren ist er Rekordtorschütze. Satte 619 Partien stand er für zahlreiche Klubs wie Ajax Amsterdam, Juventus Turin, FC Barcelona, PSG, LA Galaxy, ManUnited, Inter- und AC Mailand auf dem Feld. Stolze 359 Treffer erzielte der Angreifer mit bosnischen Wurzeln dabei und gewann zahlreiche Meisterschaften und Pokale - aber nie die Champions League.

Vergangene Saison konnte Ibrahimovic, der 2022 am Knie operiert worden war, wegen verschiedener Verletzungen nur noch vier Spiele (ein Tor) absolvieren. Auch deshalb stellte er am Sonntagabend klar: "Heute ist mein letzter Tag als Profi."

Ich will euch für eure Geduld danken. Jetzt, ohne mich, müsst ihr sicher weniger schreiben. Zlatan Ibrahmiovic in Richtung der Journalisten

"Ab morgen bin ich ein freier Mann", lachte Ibrahimovic, "ich will euch (den Journalisten, d. Red.) für eure Geduld danken. Jetzt, ohne mich, müsst ihr sicher weniger schreiben", witzelte die Stürmer-Legende. Ibrahimovic fügte an: "Es war eine lange Karriere, und ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe, über einen so langen Zeitraum. Danke an alle, die mir die Kraft, und das Adrenalin gegeben haben, um immer wieder weiterzumachen."

Trainer- oder Manager-Karriere? "Vielleicht kann Ibra Regeln ändern"

Nun will sich Ibrahimovic erst einmal eine Auszeit gönnen und "den Sommer genießen, um zu verstehen, was ich tun soll". Optionen für die zweite Karriere hat er aber offenbar schon. Ibrahimovic meinte zwar, dass er als Trainer oder Manager "viel eingeschränkter" sei, "ich kann nicht in einem Ferrari zum Trainingsplatz fahren". Doch er verkündete ebenso: "Vielleicht kann Ibra die Regeln ändern." Es wäre nicht das erste Mal für den exzentrischen Schweden.