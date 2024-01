"Bis zum Schluss gekämpft": Trauer um Mino Raiola

Mino Raiola ist tot. Am Samstag teilte seine Familie mit, dass der bekannte Spielerberater im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

"In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von dem erstaunlichsten Fußballagenten, den es je gab", heißt es in einem Statement, das seine Familie am Samstagnachmittag über seinen offiziellen Twitter-Account verbreitete. "Mino hat bis zum Schluss gekämpft - mit derselben Stärke, mit der er am Verhandlungstisch unsere Spieler verteidigt hat."

Raiola war zuletzt schwer erkrankt und hatte sich im Januar in Mailand einer Notoperation unterziehen müssen. Am Donnerstag hatten sich übereinstimmende Medienberichte über sein Ableben noch als Falschmeldung herausgestellt.

Raiola war seit Jahren der wohl berühmteste Spielerberater der Fußballbranche. Zuletzt vertrat er unter anderem Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma oder BVB-Torjäger Erling Haaland, der vor einem Millionentransfer im Sommer steht.

1993 hatte sich Raiola einen Namen gemacht, als er Dennis Bergkamps Wechsel von Ajax Amsterdam zu Inter Mailand einfädelte. 2020 bezifferte "Forbes" sein Vermögen auf etwa 80 Millionen Euro.

Raiola habe "ein neues Kapitel im modernen Fußball geschrieben" und den Fußball stets "zu einem besseren Ort" machen wollen, schreibt seine Familie in der Mitteilung.