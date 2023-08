Benfica-Talent Tomas Araujo als Mavropanos-Nachfolger?

Das Transferfenster schließt am Freitag. Bis dahin wollen die Stuttgarter einen neuen Innenverteidiger präsentieren. Neben Chris Richards von Crystal Palace ist offensichtlich jetzt auch Tomas Araujo von Benfica Lissabon ein Kandidat.

Es ist das letzte Puzzleteil, das die Schwaben dringend suchen: Ein weiterer rechtsfüßiger Innenverteidiger, der die vakante Position nach dem Abschied von Konstantinos Mavropanos, der zu West Ham United abgewandert ist, übernimmt. Favorisiert war lange Chris Richards, der vom FC Dalles aus den USA kommend über den FC Bayern und die TSG Hoffenheim in der englischen Premier League gelandet ist. Wo der 23-Jährige als Ergänzungsspieler in London allerdings nicht wirklich glücklich geworden ist. Entsprechend ist der US-Amerikaner einer Luftveränderung gegenüber aufgeschlossen. Der VfB, der von Richards einstigem Trainer in Bayern und im Kraichgau, Sebastian Hoeneß, trainiert wird, hätte grundsätzlich auch Interesse. Allerdings kann und will sich der Traditionsklub die bisher im Raum stehenden finanziellen Anforderungen der Gegenseiten nicht so einfach leisten.

Große Konkurrenz um Benficas Abwehrtalent

Entsprechend wurde die Suche nach dem Mavropanos-Nachfolger ausgeweitet. Dabei sind die Stuttgarter auch auf Tomas Araujo aufmerksam geworden. Der in der Jugendakademie von Benfica ausgebildete und nach einem Zwischenstopp in der vergangenen Saison beim FC Gil Vicente nach Lissabon zurückgekehrte Abwehrmann soll nach den Vorstellungen des Hauptstadtklubs noch einmal ausgeliehen werden. Araujo, der mit Benficas U 19 in der Saison 2021/22 die UEFA Youth League gewonnen hat, gilt als ein großes Defensivtalent. Der 21-Jährige durchlief alle Jugendnationalmannschaften seines Heimatlandes und braucht nach den Vorstellungen der Verantwortlichen dringend Spielpraxis.

Entsprechend wird nach Möglichkeiten gesucht, den U-21-Nationaspieler bestens unterzubringen. Unter den für eine Weiterbildungsspielzeit infrage kommenden Klubs soll sich nach kicker-Informationen auch der VfB befinden. Allerdings gilt auch hier: Das Geld ist knapp und die Konkurrenz groß. Auch aus Spanien und England haben sich bereits Interessenten bei Benfica und dessen Spieler gemeldet.