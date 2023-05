Bellingham verpasste offenbar auch das BVB-Abschlusstraining

Ein Einsatz von Jude Bellingham (19) beim letzten Dortmunder Auswärtsspiel der Saison in Augsburg wird immer unwahrscheinlicher. Der Mittelfeld-Antreiber musste offenbar auch im Abschlusstraining aussetzen.

Das Meisterrennen in der Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein: Während Spitzenreiter Bayern München seinen Vorsprung am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB Leipzig verteidigen will, ist der BVB erst am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Augsburg in der Pflicht. Dem Verfolger des Rekordmeisters droht allerdings der Ausfall eines absoluten Leistungsträgers.

Schon am Freitag stand hinter dem Einsatz von Jude Bellingham laut Trainer Edin Terzic ein "dickes Fragezeichen". Am Dienstag war der englische A-Nationalspieler (24 Einsätze, ein Tor) dem Dortmunder Mannschaftstraining noch aus Gründen der Belastungssteuerung ferngeblieben. Allerdings konnte er auch in der Folge nicht mit der Gruppe trainieren, weswegen Terzic deutlich machte: "Komplett ohne Teamtraining wird es immer schwer. Nicht, dass er dann spielt und nach vier Minuten anzeigt, dass er raus muss."

Dieses Risiko will der BVB-Coach keineswegs eingehen - zu wichtig ist die Partie bei den Fuggerstädtern. Bei Bellingham schmerzt nicht das ohnehin schon länger Probleme bereitende linke Knie, sondern das rechte. Am Samstag sollte sich zeigen, ob Terzic mit seinem Mittelfeldspieler planen kann.

Viele Optionen - und andere Formationen

Nach "Sky"-Informationen verpasste Bellingham allerdings auch das Abschlusstraining am Tag vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison. Ein Einsatz in Augsburg scheint ausgeschlossen. Als Alternativen brachte Terzic bereits Marco Reus, Giovanni Reyna und Salih Özcan ins Spiel. Auch Raphael Guerreiro sei durchaus eine Option. Und: "Wir haben aber auch die Möglichkeit, andere Formationen zu spielen." Zumindest eine benannte Terzic, das 4-2-3-1.

Bellingham machte in dieser Saison bislang 31 Bundesligaspiele, schoss dabei acht Tore und bereitete fünf weitere vor (kicker-Notenschnitt 3,25). Einmal wurde er ein- und nur zweimal ausgewechselt.