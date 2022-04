Bell und die erste Hälfte in Wolfsburg: "Einfach peinlich für Mainz 05"

Mainz 05 ist zum Start des 31. Spieltags mit 0:5 beim VfL Wolfsburg untergegangen. Nach Abpfiff war Ursachenforschung angesagt, für die Rheinhessen war dabei vor allem eine Szene entscheidend.

0:5 in Wolfsburg. Dieses Ergebnis sitzt bei den Mainzern, die eigentlich eine der besten Abwehrreihen der Liga stellen. Die Rheinhessen präsentierten sich in Niedersachsen aber vor allem in der ersten Hälfte von einer schlechten Seite.

Wir waren 20 Minuten fast gar nicht anwesend. Stefan Bell

"Wir waren 20 Minuten fast gar nicht anwesend und haben viel zu viele Gegentore bekommen; viel zu einfach", erklärte der einsichtige Innenverteidiger Stefan Bell nach Abpfiff bei DAZN. Er machte dabei aber nicht fehlende Intensität oder Ähnliches als Hauptproblem aus, vielmehr ging es ihm um den missglückten Start. Er sprach über den unglücklichen wie "zu frühen" Treffer von Jonas Wind zum 0:1, zudem sei "das 2:0 inklusive Roter Karte einfach spielentscheidend" gewesen.

"Spielentscheidende" Szene inklusive Roter Karte beim 0:2

Bell gab kopfschüttelnd auch zu, dass die Mainzer mit einem Mann weniger (Niklas Tauer wurde in der 24. Minute des Feldes verwiesen) nicht clever genug agiert hätten. "Bis zur Pause müssen wir tiefer stehen, es sauber weg verteidigen. Aber wir bekommen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Konter, weil wir uns ausspielen lassen. Da haben wir ein bisschen Lehrgeld gezahlt", meinte er.

Für Keeper Robin Zentner waren der Platzverweis und der folgende Elfmeter ebenfalls ausschlaggebend für die Pleite gewesen. "Daran hatten wir hart zu knabbern, und wir sind gar nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben uns wenig gewehrt."

Auswärts schon lange ohne Erfolgserlebnis

Das 0:5 ist nicht nur eine deutliche Auswärtsniederlage, es ist auch die Fortsetzung eines schon länger andauernden Negativtrends der 05er. Seit dem 30. Oktober 2021 (2:1 in Bielefeld) hat Mainz nicht mehr auswärts gewonnen und nur zwei mickrige Pünktchen erzielt. Die Mannschaft von Bo Svensson hat mit der zwölften Niederlage in der Fremde gar einen Vereins-Negativrekord eingestellt.

Woran das liegt, das weiß man in Mainz wohl auch nicht so recht. Am fehlenden Support der Fans aber sicher nicht, so verwies Zentner darauf, dass die Fans schließlich auch in Wolfsburg zahlreich zur Unterstützung mitgereist waren.

"Die Tendenz ist nicht gut"

Stichwort Fans: Mit Blick auf diese will Bell in den kommenden drei Partien "etwas gutmachen", beginnend mit dem Heimspiel gegen Bayern München kommende Woche (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Obwohl "das heute in der ersten Halbzeit einfach peinlich für Mainz 05" gewesen sei, versprühte der 30-Jährige Optimismus für die letzten Spiele der Saison, schob aber auch hinterher: "Die Tendenz ist ergebnistechnisch nicht gut, die letzten Auswärtsspiele waren sehr schwach von uns." Immerhin steht bei Hertha BSC am 7. Mai (18.30 Uhr) nur noch eines an.

