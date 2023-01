Beim Heimatverein: Kovac muss auf seinen Topscorer verzichten

Setzt der VfL Wolfsburg seine Siegesserie in der Bundesliga fort? Nach fünf Erfolgen am Stück und 17:1 Treffern gastiert die Mannschaft von Niko Kovac am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hertha BSC. Der Trainer ist jedoch zu Veränderungen gezwungen.

Wolfsburgs Coach Niko Kovac und sein Topscorer Felix Nmecha. IMAGO/Laci Perenyi