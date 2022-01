Beim Afrika-Cup verletzt: Kyereh fehlt St. Pauli "bis auf Weiteres"

Bittere Nachricht für den FC St. Pauli: Leistungsträger Daniel-Kofi Kyereh hat sich beim Afrika-Cup am Oberschenkel verletzt und fällt "bis auf Weiteres" aus.

Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Spielen musste St. Pauli die Tabellenführung in der 2. Liga am Wochenende abgeben. Einen Schub hatten sich die Hamburger nach der 1:2-Derbyniederlage beim HSV von der Rückkehr von Offensivkraft Daniel-Kofi Kyereh versprochen. Dieser war nach dem überraschend frühen Aus mit Ghana beim Afrika-Cup am vergangenen Donnerstag wieder in die Hansestadt zurückgekehrt.

Doch vorerst kann der Leistungsträger (5 Tore, 10 Assists in 18 Zweitligaspielen) St. Pauli nicht weiterhelfen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, ergaben Untersuchungen durch die medizinische Abteilung eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel. Kyereh, der für Ghana beim Kontinentalturnier in Kamerun zwei Spiele über die volle Distanz bestritten hatte, fällt "bis auf Weiteres" aus, wie es hieß. Ein genauer Zeitraum wurde nicht genannt.

Nach der anstehenden Länderspielpause trifft St. Pauli am 5. Februar (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den SC Paderborn. Der Vorsprung auf die weiteren Verfolger, der vor nicht allzu langer Zeit noch neun Punkte betragen hatte, ist für den Tabellenzweiten fast aufgebraucht. Bis zu Platz 6 sind es nur noch drei Zähler.