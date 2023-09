Bei Tousart stehen die Comeback-Chancen am besten

Die Länderspielpause können einige Akteure von Union Berlin nutzen, um nach Verletzungen wieder fit zu werden. Nicht alle werden es schaffen.

Beim 1. FC Union Berlin wird am Wochenende durchgeatmet. Trainer Urs Fischer hat allen Spielern, die nicht mit Nationalmannschaften unterwegs sind, von Freitag bis Sonntag trainingsfreie Tage verordnet. Manch einer wird dennoch Übungen durchführen, um sich wieder spielfähig zu machen - im besten Fall für das nächste Bundesligaspiel am nächsten Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfL Wolfsburg.

Aaronson kehrt zurück, Volland drei Spiele raus

Gerade im zentralen Mittelfeld hatten die Köpenicker in den letzten Wochen durch die Verletzungen von Rani Khedira (Wade), Lucas Tousart (Oberschenkel), Janik Haberer (Fuß) und Andras Schäfer (Mittelfuß) sowie die Gelb-Rot-Sperre von Brenden Aaronson Besetzungsprobleme.

Haberer konnte beim 0:3 gegen RB Leipzig immerhin schon wieder eingewechselt werden. Aaronson steht nach abgesessener Sperre in Wolfsburg zur Verfügung. Dafür ist nun aber für die nächsten drei Bundesligaspiele Offensivmann Kevin Volland raus, der gegen Leipzig nach einer Attacke gegen den Leipziger Mohamed Simakan des Feldes verwiesen worden war.

Tousarts Comeback-Chancen stehen gut

Bei den Verletzten stehen die Comeback-Chancen bei Tousart am besten, der zuletzt im Trainingslager in Österreich am 29. Juli bei einem Testspiel gegen Udinese Calcio (1:0) mitwirken konnte, aber vorzeitig runter musste. Am Mittwoch machte Tousart bei einem Belastungstest mit Ball eine gute Figur. Viel spricht dafür, dass er in der kommenden Woche voll mittrainieren und eine Option für den Kader in Wolfsburg werden kann.

Khedira war in der einzigen öffentlichen Einheit der Woche nicht auf dem Rasen zu sehen. Krücken braucht er nicht mehr. Bei seinem Gang über den Parkplatz war die rechte Wade, an der er sich beim Pokalspiel beim FC-Astoria Walldorf (4:0) am 12. August verletzt hatte, mit einem Stützstrumpf versehen. Wolfsburg dürfte für Khedira zu früh kommen.

Wolfsburg kommt für Becker zu früh

Bei Schäfer, der sich am 13. Mai im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (4:2) zum dritten Mal in seiner Union-Zeit seit Januar 2022 den Mittelfuß gebrochen hatte, ist noch gar keine Tendenz abzusehen.

Im Angriff heißt das Sorgenkind Sheraldo Becker. Beim Auswärtssieg bei Darmstadt 98 (4:1) am 26. August hatte er sich sowohl am linken Oberschenkel als auch an der linken Wade verletzt. In dieser Woche trainierte er individuell, auch mit dem Ball. Voll sprinten konnte Becker noch nicht. In Wolfsburg ist mit seinem Einsatz wohl noch nicht zu rechnen.