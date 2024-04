Bei Skov riecht es nach Abschied

Satte 9 Millionen Euro an Sockelablöse hatte Robert Skov die TSG Hoffenheim im Sommer 2019 gekostet, mit Boni dürfte sich die Summe auf einen zweistelligen Millionenbetrag erhöht haben. Doch die Zeit des Dänen im Kraichgau endet wohl.

Zumindest deutet sehr vieles darauf hin, dass mit Ablauf des im Sommer endenden Vertrags Skov und die TSG getrennte Wege gehen, nicht zuletzt die Tatsache, dass selbst David Jurasek an ihm vorbeigezogen ist in der Hierarchie. Und die Leihgabe von Benfica Lissabon, für die die TSG eine bis zu 12 Millionen Euro hohe Kaufoption ziehen könnte, hatte speziell defensiv nicht wirklich überzeugende Leistungen an den Tag gelegt. Dennoch hatte der Tscheche zuletzt dreimal den Vorzug vor Skov erhalten auf der linken Seite.

Dass Skov, einst als Torschützenkönig der dänischen Liga mit 29 Treffern verpflichtet, nie so recht den Durchbruch im Kraichgau geschafft hatte, liegt an mehreren Gründen. Einer davon: Die Rolle, mit der er den FC Kopenhagen 2018/19 zum Meistertitel in seinem Heimatland schoss, gibt es so nicht bei der TSG. Den Linksfüßer im rechten offensiven Mittelfeld, der nach innen zieht und abschließt, abgesichert in einem Viererkettensystem von einem Außenverteidiger. Und die gut gemeinte Umschulung von Ex-Trainer Alfred Schreuder zum Linksverteidiger beraubte Skov seiner größten Stärke: des Abschlusses. Elf Treffer in 111 Bundesligapartien sind für den Fuß eines Robert Skov eine zu geringe Quote.

Zuletzt hatte auch Pellegrino Matarazzo die Klasse des 27-Jährigen hervorgehoben, zugleich allerdings klar gesagt, dass Skov die Konstanz fehlt: "Robert Skov hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er einen unfassbar guten linken Fuß hat, dass er in der Lage ist, auch Spiele zu entscheiden. Wenn er das regelmäßig auf den Platz bekommen würde, dann würde er einen richtig guten Schritt machen. Robert ist ein Spieler, wo es definitiv an der Konstanz liegt. Er hat alle Anlagen dazu, ein Top-Spieler zu sein."

Nicht nur die Arbeitspapiere von Skov enden

Ob er das in Hoffenheim nochmal wird? Die Zweifel sind groß, obgleich Matarazzo seine Aussagen keinesfalls als Prognose für die Zukunft des Profis verstanden wissen will. Neben Skovs Vertrag enden im Sommer bei der TSG auch die die Arbeitspapiere von John Anthony Brooks, Kasim Adams und Luca Philipp sowie die der Leihgaben Jurasek und Wout Weghorst (FC Burnley).