Beförderung für F95-Keeper Kastenmeier

Der Mannschaftsrat von Fortuna Düsseldorf schrumpft auf fünf Mitglieder, hat aber einen neuen Stellvertreter für das Kapitänsamt.

Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier gehört nun dem Mannschaftsrat an. IMAGO/Lobeca

Düsseldorfs Chefcoach Daniel Thioune hat den Mannschaftsrat für die neue Spielzeit bekanntgegeben. Und setzt auf Verschlankung. Dem Rat werden in der Saison 2023/24 nur noch fünf statt wie zuletzt sechs Spieler angehören.

Andre Hoffmann wurde von Thioune bereits im Trainingslager in Oberösterreich als Kapitän bestätigt, Marcel Sobottka ist dessen Stellvertreter.

Kastenmeier weiterer Stellvertreter fürs Kapitänsamt

Torhüter Florian Kastenmeier wurde nun neu vom Chefcoach in den Mannschaftsrat berufen. Der 26-jährige gebürtige Regensburger fungiert künftig auch für den zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen gewechselten Rouwen Hennings als weiterer Stellvertreter für das Kapitänsamt.

Den Mannschaftsrat komplettieren wie zuletzt schon Jordy de Wijs und Matthias Zimmermann.

Böckle geht zu Preußen Münster

Derweil haben die Flingeraner am heutigen Mittwoch bekanntgegeben, dass Linksverteidiger Benjamin Böckle für ein Jahr zum Drittligisten Preußen Münster ausgeliehen wird. Dort soll der 21-Jährige mehr Spielpraxis sammeln.

Entwarnung bei Tanaka

Gute Nachrichten gab es bereits am Dienstag für Thioune, nachdem es einen Schreckmoment im Training gegeben hatte. Ao Tanaka blieb in einem Zweikampf mit Felix Klaus unglücklich im Rasen hängen und beendete das Mannschaftstraining vorsichtshalber vorzeitig. Die schnell folgende MRT-Untersuchung am Nachmittag bestätigte das Urteil der Voruntersuchung von Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker: Es liegt keine strukturelle Verletzung vor. Der Japaner soll bereits heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

F95 winkt die Tabellenspitze

Nach dem jüngsten 5:0-Auswärtssieg bei der SV Elversberg kletterte die Fortuna auf Rang fünf und will nun am Freitag gegen den Karlsruher SC (LIVE! ab 18.30 Uhr bei kicker) nachlegen und im Erfolgsfall zumindest vorübergehend sogar die Tabellenführung übernehmen.