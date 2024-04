Beck von Wolfsburg nach Stuttgart

Ersatzkeeperin Kiara Beck verlässt den VfL Wolfsburg in diesem Sommer. Der Noch-Oberligist VfB Stuttgart - als Tabellenführer mit besten Chancen auf den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga - hat die 19-Jährige für drei Jahre unter Vertrag genommen. Beim VfL kam sie nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, auch wenn sie offiziell zum Profikader gehört.