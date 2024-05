Mickel bleibt dem HSV erhalten

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit seinem dritten Keeper Tom Mickel verlängert. Der 35-Jährige spielt seit 2009 ausgenommen einer zweijährigen Unterbrechung (SpVgg Greuther Fürth) bei den Rothosen, sammelte in seiner gesamten Karriere allerdings nur insgesamt elf Erst- und Zweitligaeinsätze. In seiner Pressemitteilung weist der HSV besonders auf Mickels Bedeutung im Team hin. "Der Stellenwert, den Tom in unserer Mannschaft und im Torwartteam genießt, ist sehr groß", hebt Claus Costa, Hamburgs Direktor Profifußball, hervor.