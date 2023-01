Bayerns vielsagende Startelf gegen Salzburg - De Ligt fällt aus

An diesem Freitag bestreitet der FC Bayern sein einziges Testspiel in diesem Winter. Der Gegner RB Salzburg wurde nicht ohne Grund gewählt.

Schon im Trainingslager in Katar hat Julian Nagelsmann einiges Videomaterial zum kommenden Bundesliga-Gegner RB Leipzig gesichtet, aber nicht nur zu ihm. Auch Szenen von RB Salzburg schaute er sich an. Zwar bestreitet der FC Bayern gegen den österreichischen Dauer-Meister an diesem Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in München "nur" ein Testspiel, doch das ist ein besonderes: Bayerns einziges in dieser langen Winterpause.

"Es geht darum, auch die Weichen für den übernächsten Freitag zu stellen", wenn in Leipzig ein "Top-Konkurrent" warte, sagte Nagelsmann am Donnerstag in Doha. Salzburg sei schon auch wegen der "Connection unserer nächsten beiden Gegner" ausgewählt worden. Sprich: Das eine RB soll idealerweise das andere simulieren.

Zwangspause für de Ligt, aber "nichts Strukturelles passiert"

Entsprechend vielsagend wird Bayerns Startelf ausfallen. "Weil wir nur ein Testspiel haben, nehmen wir es als nahezu vollwertiges Spiel für die, die aktuell die Nase vorn haben", kündigte Nagelsmann an. Deswegen werde "nicht jeder die gleiche Spielzeit kriegen", vielmehr ist ein 60:30-Modell geplant mit Rotation erst im zweiten Durchgang.

Neben den vielen Mittel- und Langzeitverletzten um Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Sadio Mané, Noussair Mazraoui und Bouna Sarr wird allerdings auch Matthijs de Ligt fehlen. Der Innenverteidiger knickte laut Nagelsmann beim Training um, als er einen Schuss blockte, und trug ein geschwollenes Sprunggelenk davon. "Aber da ist nichts Strukturelles passiert, wir haben ein Bild gemacht."

Blind "wird natürlich spielen"

Die restlichen Angeschlagenen, die sich in den finalen Doha-Tagen ansammelten, sind wohl einsatzbereit. Leon Goretzka sei nach Oberschenkelproblemen "wieder okay", Vize-Weltmeister Kingsley Coman habe nach seinem "abrupten Einstieg" ein wenig "gesteuert" werden müssen, und bei Eric Maxim Choupo-Moting hätten sich die Nasennebenhöhlen zwischenzeitlich gemeldet. Ein neuer schwerwiegender Ausfall kam in Doha aber nicht hinzu.

Sicher seine ersten Minuten im Bayern-Trikot wird Daley Blind erhalten. "Er wird natürlich spielen", sagte Nagelsmann über den 32-jährigen Neuzugang von Ajax Amsterdam. "Er braucht schon noch Zeit, weil nach seiner Aussage die Trainingsintensität ein bisschen höher ist." Aber "generell sieht man, dass er eine große Erfahrung hat".