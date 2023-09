Bayerns Sechsersuche beendet: Palhinha-Wechsel fast perfekt

Der FC Bayern München steht kurz vor einer weiteren Verpflichtung in dieser Transferphase: Joao Palhinha soll beim Rekordmeister das zentrale Mittelfeld verstärken.

Schon seit mehreren Wochen, so erfuhr er kicker, steht der Name Joao Palhinha, vom FC Fulham, beim FC Bayern auf der Liste für den von Trainer Thomas Tuchel gewünschten defensiv-denkenden Sechser. Lange aber war nicht klar, wie sich der Kader der Münchner gestaltet, welche Spieler den Verein noch verlassen, wie groß der finanzielle Handlungsspielraum tatsächlich ist. Zeitweise wurde, wenn man einen Sechser verpflichten werde, von einer Leihe gesprochen.

Nun aber ist Benjamin Pavard zu Inter Mailand gewechselt, dadurch betragen die Transfereinnahmen 130,75 Millionen Euro, gegenüber 155 Millionen Euro Ausgaben in dieser Periode. Heißt: Der FC Bayern hat genug Mittel, um sich diesen Abräumer zu leisten, zumal auch Ryan Gravenberchs Wechsel zum FC Liverpool nur noch Formsache ist. Nach längeren Verhandlungen am Mittwoch und Donnerstag einigten sich der deutsche Rekordmeister und der Klub aus der Premier League auf einen Transfer von Palhinha, es braucht allein die Zusage vom Klubboss. Die Ablösesumme soll rund 65 Millionen Euro betragen. Trainer Silva hat dem Deal bereits zugestimmt, was heißt, dass Fulham wohl auch einen Nachfolger gefunden hat.

Damit bekommt Trainer Tuchel das für ihn noch fehlende Puzzleteil im Kader - so wie einst Jupp Heynckes Javi Martinez unbedingt haben wollte. Was zugleich heißt, dass sich der FC Bayern unter Chefcoach Tuchel nahezu komplett neu aufstellt, wurden doch mit Min-Jae Kim ein Innenverteidiger, mit Harry Kane ein Stürmer und nun mit Palhinha ein Sechser verpflichtet. Heißt auch: Der Konkurrenzkampf im Mittelfeldzentrum spitzt sich enorm zu. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Raphael Guerreiro kämpfen um den Platz neben dem Neuzugang. Laimer und Kimmich können ebenfalls rechts hinten verteidigen, Guerreiro links als Back-up für Alphonso Davies.

Palhinha ist in Lissabon geboren, er ist 1,90 Meter groß, wechselte erst vor der vergangenen Saison von Sporting Lissabon zum FC Fulham, unterzeichnete dort einen Fünfjahresvertrag bis 2027 und galt als zentrale Säule.