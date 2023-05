Bayerns Hoffnungsträger im Meisterrennen

Ergebnis und Tabellenstand geben dem FC Bayern seit dem Wochenende wieder Hoffnung, die elfte Meisterschaft in Serie zu gewinnen. Dagegen sprechen die nach wie vor zähen Leistungen. Immerhin: Auf vier Stars ist aktuell Verlass, sie könnten zum Trumpf werden.

33 Gegentore nach 30 Spieltagen sind wieder einmal deutlich zu viele für die Münchner, und dennoch gehören zwei Defensivspezialisten zu den Hoffnungsträgern: Einmal Matthijs de Ligt, der sich in der Innenverteidigung zu einer unverzichtbaren Konstante entwickelt hat und Woche für Woche solide bis stark spielt. Mit einem kicker-Notenschnitt von 2,83 ist de Ligt gemeinsam mit Mannschaftskollege Kingsley Coman aktuell bester Feldspieler der Bundesliga.

Wie beim 2:0 gegen Hertha BSC wird am Samstag in Bremen Benjamin Pavard sein Partner in der Innenverteidigung sein. Der Franzose verfügt mit 2,92 über den viertbesten Notenschnitt der Bundesliga, spielt seit Wochen und Monaten sehr verlässlich und bürgt innen aktuell für mehr Sicherheit als der zu groben Fehlern neigende Dayot Upamecano, der nach einem Muskelfaserriss frühestens am 32. Spieltag gegen Schalke 04 wieder zur Verfügung steht. De Ligt und Pavard verteidigen nicht nur stabil, sie sind in Zeiten der torgeizigen Bayern-Offensive auch immer für einen Treffer gut. De Ligt steht in der Liga bei drei Saisontoren, Pavard gar bei vier.

Eine Position weiter vorne lenkt Joshua Kimmich das Mittelfeld. Vom Nationalspieler kann wahrlich nicht behauptet werden, dass er eine überragende Saison spielt. Unter Thomas Tuchel hält er jedoch häufiger und besser seine Position im Zentrum und kann von dort aus kreative Momente generieren. Gegen Hertha BSC bereitete Kimmich beide Tore mit einem Chipball in den Strafraum vor. Stark verbesserungswürdig bleiben jedoch seine Eckbälle, die meist verpuffen.

Doch noch ein Quintett?

Der vierte Hoffnungsträger heißt Kingsley Coman, bei dem Tuchel und die Bayern nur hoffen können, dass er für die restlichen vier Spiele gesund und fit bleibt. Dann ist der Franzose ein Unterschiedsspieler, seine sieben Saisontore sind schon jetzt persönliche Bestleistung. Sechs davon hat er in der Rückrunde erzielt. Viel hängt im Profisport am Selbstvertrauen, das bei etlichen Bayern-Stars verschütt gegangen ist, mit einem Erfolgserlebnis aber auch jederzeit wieder zum Vorschein kommen kann. Zum Beispiel bei Serge Gnabry, der seine fast dreimonatige Torlosigkeit gegen Hertha BSC beendete. Macht er aus dem Quartett ein Quintett an Hoffnungsträgern?