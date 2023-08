Bayern zurück in München: Erkenntnisse der Asienreise

Trainer Thomas Tuchel konnte sich in Asien ein gutes Bild von seiner Mannschaft machen. In den kommenden Tagen wird er, wie angekündigt, erste Personalgespräche führen, in denen er den Spielern ihre Perspektiven aufzeigt. Die Reise hat erste Aufschlüsse gegeben.

Er hat genau hingesehen: FCB-Trainer Thomas Tuchel. IMAGO/Propaganda Photo