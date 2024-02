Bayern-Youngster Krätzig: Argumente sammeln bei Austria Wien

Frans Krätzig verlässt Bayern München auf Leihbasis und hofft auf mehr Spielpraxis bei Austria Wien.

Der eine ist 19 und seit 13 Jahren beim FC Bayern, der andere ist 21 und seit 2017 bei den Münchnern. Die Rede ist von Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig. Doch während Mittelfeldspieler Pavlovic gerade beim Rekordmeister durchstartet, stagniert die Entwicklung von Krätzig.

Pavlovic nutzte seine Chance, als reihenweise bei den Bayern Mittelfeldspieler ausfielen oder krank wurden. Krätzig schaffte es in dieser Saison schon 20-mal in den Bundesliga-Kader von Trainer Thomas Tuchel, doch zu Buche stehen bei dem gebürtigen Nürnberger "nur" vier Kurzeinsätze. Und ganz bitter: Sein Startelfdebüt feierte er im DFB-Pokal in Saarbrücken, doch nach dem blamablen 1:2 beim Drittligisten und der kicker-Note 5 fand Tuchel für ihn keine Verwendung mehr.

Abwehrreihe gefüllt - Perspektive unter Null

Zudem wurde die Abwehrreihe - in dieser Runde schon mehrmals wegen Personalsorgen das Experimentierfeld der Bayern - durch Transfers (Dier, Boey) und Rückkehrer wieder aufgefüllt, so dass Krätzigs Perspektiven unter Null abrutschten. Der Ausweg aus der momentanen Sackgasse: ein anderer Verein.

Und diesen hat er nun in Österreich gefunden, wo das Transferfenster am heutigen 6. Februar schließt: Austria Wien leiht den Defensivspieler bis zum Saisonende aus. Beim derzeitigen Tabellenachten, der vom früheren Stuttgarter Interimstrainer Michael Wimmer trainiert wird, soll Krätzig wieder einen für die FCB-Macher einschätzbaren Spielryhthmus erlangen.

Im Sommer soll Krätzig dann mit entsprechenden Argumenten in den Konkurrenzkampf an die Säbener Straße zurückkehren. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft immerhin noch bis zum 30. Juni 2027.

In einer Mitteilung des Vereins schildert Sportdirektor Christoph Freund die Beweggründe für den Deal. "Frans ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten."