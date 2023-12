Bayern Münchens Sarr erleidet Kreuzbandriss

Der FC Bayern München muss lange auf Bouna Sarr verzichten. Wie der Rekordmeister mitteilte, erlitt der Senegalese einen Kreuzbandriss.

"Bouna Sarr hat im Training einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie erlitten. Der senegalesische Außenverteidiger wurde am Freitag bereits erfolgreich operiert und fällt damit in den nächsten Monaten aus", heißt es in einer Klubmitteilung der Münchner.

Der Ausfall des Abwehrspielers dürfte für Trainer Thomas Tuchel sportlich nicht allzu sehr ins Gewicht fallen, spielte der 31-Jährige ohnehin keine große Rolle bei den Bayern. In der laufenden Saison kam er wettbewerbsübergreifend lediglich fünfmal zum Zug, davon dreimal als Einwechselspieler und nur zweimal in der Startelf: in der Bundesliga beim 4:2 gegen Heidenheim (kicker-Note 3,0) und beim sensationellen 1:2-Pokal-Aus beim 1. FC Saarbrücken.

Sarr unterschrieb im Herbst 2020 einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern, konnte sich dann aber an der Säbener Straße überhaupt nicht durchsetzen. Gerade einmal 16 Bundesligaspiele stehen in seiner Vita - und auch in dieser Saison, seinem vierten und mit ziemlicher Sicherheit letzten Vertragsjahr, sollte der senegalesische Nationalspieler (13 Länderspiele) eigentlich keine Rolle spielen.

Weil sich aber kein Abnehmer für den Rechtsverteidiger fand und der FC Bayern im Herbst einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hatte, griff Tuchel unter anderem in Mainz (1:3) letztlich doch auf Sarr zurück. Weitere Minuten werden in den kommenden Monaten nun nicht mehr dazukommen, auch der Afrika-Cup vom 13. Januar bis zum 11. Februar 2024 in der Elfenbeinküste ist damit passé für Sarr.

Ohnehin war unklar, ob Sarr, der 2022 mit Senegal noch den Titel gewonnen hatte (4:2 i.E. gegen Ägypten), überhaupt für das Turnier nominiert worden wäre. Der Senegal um Star-Angreifer und Ex-Münchner Sadio Mané spielt in Gruppe C und trifft dort auf Kamerun, Guinea und Gambia.