Bayern mit Burnley einig: Kompany vor Unterschrift

Der FC Bayern München kann seine Trainersuche wohl in Kürze zu den Akten legen. Vincent Kompany kommt von Englands Absteiger FC Burnley und kostet eine ordentliche Ablösesumme.

Damit hatte vor einigen Tagen noch keiner gerechnet. Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany. Es fehlt nur noch die Unterschrift des 38 Jahre alten Belgiers, wie zunächst Sky am Samstagmorgen vermeldete und was sich mit kicker-Informationen deckt.

Allerdings muss der deutsche Rekordmeister tief in die Tasche greifen, um Kompany aus seinem bis 2027 laufenden Vertrag herauszukaufen. Die BBC berichtet von 10,2 Millionen britischen Pfund, was knapp zwölf Millionen Euro entsprechen würde. In München soll Kompany dafür einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Die Verpflichtung kommt durchaus überraschend und passt nicht ganz in die lange Liste der bisherigen Kandidaten um Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Hansi Flick, Erik ten Hag oder Roberto de Zerbi. Zuletzt hatte Sportvorstand Max Eberl sogar mit Thomas Tuchel Gespräche aufgenommen, ob es im Sommer doch gemeinsam weitergeht, was der Coach dann allerdings abgelehnt hat.

Kompany hat wenig Erfahrung und stieg mit Burnley ab

Kompany ist für Eberl und die Bayern Chance wie Risiko gleichermaßen. Denn der 38-Jähige hatte zwar eine überaus erfolgreiche Spielerkarriere u.a. beim HSV und Manchester City. Seine Laufbahn als Coach hat er allerdings gerade erst gestartet.

Kompany gelang mit dem FC Burnley, den er nach zwei Jahren in Anderlecht 2022 übernommen hatte, zunächst der souveräne Aufstieg in die Premier League, doch es folgte der umgehende Abstieg. Mit 24 Punkten aus 38 Spielen belegten die "Clarets" in der abgelaufenen Saison nur den vorletzten Platz.

Guardiola ist Kompanys größter Fan

Einen prominenten "Fan" hat Kompany in ManCitys Coach Pep Guardiola. "Ich habe die allerhöchste Meinung von seiner Arbeit, seiner Persönlichkeit, seinem Wissen über das Spiel, wie er mit den Medien umgeht - ganz viele Dinge", sagte Guardiola, unter dem Kompany bei City bis 2019 spielte.

Ganz alleine würde Kompany, der französisch, englisch und deutsch spricht, nicht kommen. Laut der BBC wird er seine bisherigen Co-Trainer Floribert Ngalula und Bram Geers mit nach München bringen.