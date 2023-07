Türkgücü gewinnt verdient gegen ersatzgeschwächte Bayern Amateure

Der FC Bayern II verlor das Münchner Derby gegen Türkgücü am Freitagabend deutlich. Dem Rekordmeister-Nachwuchs merkte man das Fehlen zahlreicher Stammkräfte an, die mit den Profis in Japan weilen.

Verdienter Jubel: Türkgücü ließ den ersatzgeschwächten Bayern Amateuren im Münchner Derby keine Chance. IMAGO/Beautiful Sports