Hat es zwischen ihm und dem FC Bayern einfach nie so richtig gepasst? "Das empfinde ich nicht so, eher im Gegenteil", so Tuchel, der angesprochen auf ebensolche Fan-Meinungen sehr deutlich reagiert hat. "Ich verstehe, was die Leute meinen, aber es ist vielleicht dann auch eine Übersprunghandlung, dass sie einfach nicht sehen, wie wir die Mannschaft beeinflussen. Dann ist es 'jump into a conclusion', und es heißt: 'Ach, der ist nicht warm geworden'. Okay."