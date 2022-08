Bayern erhält 20 Millionen Euro für Nianzou - und ein Rückkaufsrecht

Noch ist es nicht unterschrieben und deshalb noch nicht perfekt, doch die Tendenz ist eindeutig: Tanguy Nianzou (20) wird den FC Bayern verlassen und zum FC Sevilla wechseln.

Die Eckdaten stehen fest: Der französische Abwehrspieler wird beim spanischen Erstligisten und Vierten der Saison 2021/22 einen Vertrag bis 2027 erhalten, die Bayern bekommen als Entschädigung 20 Millionen Euro. Zudem handelten sie ein Rückkaufsrecht aus.

Nianzou war vor zwei Jahren von Paris Saint-Germain als großes Talent für die Abwehr geholt worden. Doch in zwei Spielzeiten wurde er in lediglich 28 Pflichtspielen eingesetzt, dabei 19-mal ein- und viermal ausgewechselt; er spielte also lediglich fünfmal über 90 Minuten und erzielte dabei einen Treffer. Unter anderem hinderten ihn diverse Verletzungen (Schulter, Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Corona.

Da Nianzou, dessen Vertrag bis 2025 galt, ohne Ablöse nach München gekommen war, ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic und seinen Partnern ein gutes Geschäft gelungen.

Karlheinz Wild