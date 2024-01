Bayer mischt im Poker um Mijatovic mit

Nicht erst seit der Verletzung von Mittelstürmer Victor Boniface ist Bayer 04 auf der Suche nach einem vielseitigen Offensivakteur. Jetzt mischt der Tabellenführer der Bundesliga im Poker um das serbische Toptalent Jovan Mijatovic mit.

Schnappt sich Bayer 04 Leverkusen im Winter-Transferfenster Toptalent Jovan Mijatovic von Roter Stern Belgrad? In Serbien hat der U-19-Nationalspieler in dieser Saison den Durchbruch bei den Profis des amtierenden Meisters und Pokalsiegers geschafft. Der 18-Jährige erzielte in der laufenden Spielzeit in 14 Einsätzen in der Mozzart bet Super liga insgesamt acht Treffer, traf dabei im Schnitt alle 80 Minuten. Für einen so jungen Akteur eine außergewöhnliche Quote.

Klar ist: Bayer hat den dynamischen Linksfuß auf der Liste, der vom Typ her am ehesten als hängende Spitze einzuordnen ist. Mijatovic, der in 13 Länderspielen für Serbiens U-19-Auswahl insgesamt vier Treffer erzielte, ist ein technisch beschlagener Akteur, der auch gute Pässe spielen kann und zudem über überdurchschnittliche Fähigkeiten im Abschluss verfügt.

Qualitäten, mit denen er das Anforderungsprofil von Bayer 04 erfüllt. Schließlich sucht der Bundesligist nicht erst seit der Adduktorenoperation von Mittelstürmer Victor Boniface, der bis Anfang April ausfällt, sondern bereits seit dem Spätherbst nach einem vielseitigen Offensivakteur, der nicht nur, aber auch als Mittelstürmer eingesetzt werden kann. Mijatovic bietet diese Variabilität in der Einsetzbarkeit, auch wenn er bei einer Größe von 1,79 Metern und einem Gewicht von 72 Kilogramm keinen klassischen Brecher-Typ darstellt.

Der junge Serbe, der in der heimischen Liga bereits Duftmarken gesetzt hat, kam auch schon in der Champions League zum Einsatz. So wurde er unter anderem bei der 1:3-Niederlage von Roter Stern bei RB Leipzig in der 65. Minute beim Stand von 0:2 als eine von zwei Spitzen eingewechselt und erhielt die kicker-Note 4. Es war einer von bislang vier Jokereinsätzen in der Königsklasse für den Angreifer. An den ersten beiden Spieltagen war Mijatovic noch in der Youth League eingesetzt worden und hatte in den Partien bei Manchester City (2:5) und gegen die Young Boys aus Bern (2:1) einen Treffer erzielt.

ManCity wurde den Youngster wohl sofort verleihen

Wie gut die Leverkusener Chancen auf eine Verpflichtung des Toptalents stehen, ist unklar. Ist Mijatovic doch laut serbischen Medienberichten von diversen europäischen Klubs umworben. Darunter eben auch - laut "Sky Sports Italia" klar favorisiert - Champions-League-Sieger Manchester City, das den Stürmer im Falle einer Verpflichtung allerdings direkt zu seinem Tochter-Klub New York City FC verleihen wolle. Auch der SC Montpellier und Aston Villa sollen wie Bayer 04 bereits konkrete Angebote für Mijatovic abgegeben haben, die sich allesamt angeblich im Bereich zwischen acht und zehn Millionen Euro bewegen, zuzüglich Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung.