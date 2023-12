Bayer kurz vor der 100-Prozent-Marke: Rolfes spürt "die Euphorie überall"

Sportlich wurden Bayer 04 in dieser Saison noch nicht die Grenzen aufgezeigt. Einzig bei der eigenen Stadion-Kapazität von 30.210 Plätzen kommt der Tabellenführer der Bundesliga ans Limit. So wird in dieser Saison bei allen Spielen in Leverkusen der Heimbereich ausverkauft sein. Der Boom ist gewaltig.

Wenn Bayer 04 am Donnerstagabend in dem für die Werkself tabellarisch völlig bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in der Europa League gegen Molde FK antritt, wird der Tabellenführer dennoch vor vollem Haus spielen. Mit 28.500 abgesetzten Tickets erwartet der Klub sogar in diesem besseren Testspiel einen ausverkauften Heimbereich - wie bislang immer in dieser Saison.

Eine bemerkenswerte Entwicklung, die bis zum Saisonende anhalten wird. Diese Prognose wagt der Klub nach der Frühbucherphase des Einzelticketverkaufs für die acht verbliebenen Bundesligaheimspiele in der Rückrunde, der den Mitgliedern vorbehalten war.

Dabei standen zwischenzeitlich mehr als 46.000 Interessenten in der Online-Warteschlange - was doppelt bemerkenswert ist. Zum einen, die Zahl an sich. Zum anderen, weil Bayer nach den enormen Zuwächsen im Mitgliederbereich kürzlich erst die Marke von 40.000 geknackt hatte. Es versuchten also auch Nicht-Mitglieder, im Vorverkauf für Mitglieder an die inzwischen heißt begehrten Tickets zu kommen.

Ihre Chancen, im freien Verkauf noch eine Karte zu ergattern, gehen gegen Null. Sind doch bereits 95 Prozent der Eintrittskarten für den Heimbereich in der Rückrunde vergriffen. Der Rest dürfte in der zweiten Verkaufsphase weggehen.

Die Heimtickets für die Partien gegen Borussia Mönchengladbach, Bayern München, den VfB Stuttgart und das letzte Leverkusener Heimspiel gegen den FC Augsburg seien bereits vollständig vergriffen - abzüglich eines kleinen, zurückgehaltenen Kontingents der zweiten Verkaufsphase.

"Wir sind ja auch auswärts immer ausverkauft"

"Man spürt überall die Euphorie und die Begeisterung für die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Das ist klasse. Wir sind ja auch auswärts immer ausverkauft", sagt Simon Rolfes. Dass Bayer nach 90 Prozent Auslastung im Heimbereich in der Vorsaison jetzt die 100-Prozent-Marke erreichen wird, ordnet der Geschäftsführer so ein: "Das ist eine hervorragende Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte, auch wenn sie aktuell natürlich eine besondere Dynamik gewonnen hat."

Hype entfacht

Trainer Xabi Alonso hat mit dem von Rolfes im Sommer ideal verstärkten Kader mit neuen Stars wie Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Victor Boniface und Jonas Hofmann einen Hype entfacht. Die Zeiten, als man sich am Spieltag noch kurzfristig entschließen konnte, die Bay-Arena zu besuchen und im Regelfall auch immer ein Ticket bekam, sind längst vorbei.

Das Molde-Spiel ist das krasseste Beispiel. In den Vorjahren hätten sich bei einer so uninteressanten Tabellen-Konstellation und so einem unattraktiven Gegner an einem Donnerstagabend um 18.45 Uhr vielleicht 12.000 Zuschauer in der Arena verloren, die jetzt gefüllt sein wird.

"Wer einmal da war, der möchte dann jedes Mal kommen"

Diesen Boom erleben Rolfes und die andern Bayer-04-Mitarbeiter täglich. "Dass viele total Lust haben und nach Tickets fragen, kriegen wir auch mit", erklärt Rolfes, "und wer einmal da war, der möchte dann jedes Mal kommen."

Was auch die Verkaufszahlen für die vier anderen Rückrunden- Heimspiele gegen Mainz, Wolfsburg, Hoffenheim und Bremen - nicht gerade unbedingte Zuschauermagnete - belegen. Diese Zahlen ließen "die belastbare Prognose zu, dass Bayer 04 Leverkusen bei allen Bundesligaheimspielen der Saison 2023/24 'im Heimbereich ausverkauft' vermelden wird", heißt es von Klub-Seite.

Schon beim Verkauf der Rückrunden-Dauerkarten für Mitglieder waren Bayer 04 im November erst 1400 Ticket innerhalb weniger Stunden und eine Woche später weitere 400 Tickets innerhalb von 30 Minuten aus den Händen gerissen worden. Nach insgesamt 21.500 Abos wurde der Dauerkarten-Verkauf eingestellt. Seitdem sind nur noch Einzeltickets erhältlich - und davon auch nicht mehr viele.