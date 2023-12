Bayer hat Bayern-Kandidat Arnau im Blick

Leverkusens rechte Seite ist mit Jeremie Frimpong und Arthur bestens besetzt. Dennoch befindet sich Bayer auf der Suche und hat Arnau vom FC Girona im Blick.

Eigentlich ist Bayer 04 auf der Rechtsverteidigerposition bestens aufgestellt. Mit Jeremie Frimpong, der auch am Mittwoch beim 3:1-Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Paderborn mit zwei Klasse-Vorarbeiten entscheidenden Anteil am Leverkusener Erfolg hatte, besitzt der Tabellenführer eine absolute Toplösung.

Zudem deutet der brasilianische Nationalspieler Arthur in seinen ersten Wochen in Deutschland an, dass auch in ihm ein hohes Potenzial schlummert. Über zwei solch starke Optionen für die rechte Verteidigerposition verfügt wohl kein anderer Bundesligist.

Allerdings kann der 20-Jährige seine Qualitäten seit September nicht mehr zeigen, da er sich einen Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel zuzog und ihm jetzt, kurz vor dem Comeback, erneut auf dasselbe Malheur unterlief. Die Folge: Operation und drei Monate Pause.

Frimpong: Heißer Wechselkandidat mit Klausel

Arthur fehlt also für ein Vierteljahr - und Frimpong womöglich in einem. Gilt der niederländische Nationalspieler doch als heißer Wechselkandidat für den Sommer. Eine Ausstiegsklausel zwischen 35 und 40 Millionen Euro in Kombination mit seinen herausragenden Leistungen dürfte den einen oder anderen Interessenten anlocken.

Deshalb steht bei Bayer 04 ein rechter Außenverteidiger auf der Liste für den kommenden Sommer. Als Kandidat hat Leverkusen dabei Arnau (20) vom FC Girona im Blick, der auch beim FC Bayern München ein Thema ist. Der spanische U-21-Nationalspieler verfügt in seinem bis 2025 laufenden Vertrag eine relativ moderate Ausstiegsklausel, die angeblich bei 20 Millionen Euro liegt.

Nach Arthurs Ausfall stellt sich nun auch angesichts des Anfang 2024 drohenden personellen Engpass durch den Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) die Frage, ob Bayer auf die Hiobsbotschaft schon im Winter reagiert. Könnten doch in dieser Phase neben den beiden Stamm-Verteidiger Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) auch die drei Angreifer Victor Boniface, Nathan Tella (beide Nigeria) und Amine Adli (Marokko) für fünf Liga- und das Pokal-Viertelfinale fehlen.

Durch Arthurs Verletzung entfällt nun die eingeplante Option, den Brasilianer auf Frimpongs Position, rechts im 3-4-3 oder rechts hinten im 4-2-3-1 spielen zu lassen, womit man den Niederländer für die rechte Offensivposition hätte loseisen können. Ohne diese hat sich der potenzielle Engpass für Anfang 2024 jedenfalls nochmal verschärft.