Baumgarts Glas ist leer: "Bin jetzt gefragt, um Lösungen vorzugeben"

Köln schießt keine Tore mehr. Nach dem 0:2 gegen das vormalige Schlusslicht Bochum sieht sich Trainer Steffen Baumgart in der Pflicht, die Flaute abzustellen.

Vor dem Spiel tauchte mal wieder die Frage auf nach den torlosen Minuten auf: Im Kölner Sturm herrscht Flaute - seit 274 Minuten war der FC ohne Torerfolg, die Angreifer der Domstädter warten gar seit 699 Minuten auf ein Erfolgserlebnis.

Von all diesen Zahlenspielen wollte Kölns Trainer Steffen Baumgart vor dem Anpfiff gegen das Schlusslicht VfL Bochum nichts wissen: "Bei ihnen ist das Glas immer halb leer, bei mir ist es halb voll", sagte der FC-Coach auf DAZN-Nachfrage, denn "wir haben in den letzten Spielen vier Mal in Folge zu Null gespielt, das hat es unter mir hier auch noch nie gegeben", versuchte der 51-Jährige einen Perspektivwechsel, denn das "eine Positive wiegt das andere Negative auf".

Der Kölner Blick geht nach unten

Als dann weitere 90 Minuten gespielt waren und die Bochumer Spieler im leichten Schneetreiben in Köln-Müngersdorf mit dem 2:0 ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Saison feierten, war auch das Glas von Baumgart "jetzt leer", wie er selbst ohne Umschweife sagte. "Wenn du gegen einen Kontrahenten verlierst, dann ist das sehr ärgerlich, aber da müssen wir jetzt durch", so Baumgart und deutete damit auch ein wenig an, dass der Kölner Blick nun eher nach unten gehen muss. Der FC steht bei 27 Punkten, genauso wie Augsburg - und der Gegner vom Freitagabend ist nur noch fünf Zähler hintendran.

Wir haben viele Fehler gemacht, wir haben einfache Fehler gemacht - und das in allen Bereichen. Steffen Baumgart

"Wir haben viele Fehler gemacht, wir haben einfache Fehler gemacht - und das in allen Bereichen", begann Baumgart seine Analyse und sprach auch davon, dass "die Jungs viel investiert haben, aber trotzdem fehlt etwas". Ellyes Skhiri hätte nach 30 Sekunden treffen können, aber "da schießen wir den Torwart an. Und mit der ersten Gegner-Aktion gibt es dann Elfmeter, weil die Fußspitze auf der Linie ist, das ist dann schon bitter", schilderte Baumgart die Anfangsphase, in der Köln die Führung verpasst hatte und mit Bochums erstem Elfmeter in dieser Saison entscheidend ins Hintertreffen geriet.

"Nicht jeden Tag Torschuss-Training"

Von den reinen Zahlen wollte Baumgart seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen - 63 Prozent Ballbesitz und 10:1 Ecken zeigten schließlich schon, dass "wir mal vorne waren", aber die Lösung für Tore "haben wir heute nicht zu hundert Prozent gehabt". Deswegen will der Kölner Coach jetzt aber "nicht jeden Tag Torschuss-Training machen, denn die Abläufe haben gepasst". Alles andere wolle sich Baumgart mit seinem Trainerteam anschauen, was gut war und dann wieder Lösungen vorgeben. Denn: "Da bin ich jetzt gefragt und nicht, um ihnen zu sagen, was alles schlecht war."

Klarer Anspruch für Dortmund: "Hinfahren, um zu gewinnen"

Die nächste Aufgabe führt den FC zu einem Gegner aus dem obersten Regal - Borussia Dortmund (nächsten Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Für Baumgart ist der Anspruch klar: "Wir fahren da hin, um zu gewinnen. Ganz einfach, das ist Bundesliga, und ganz unabhängig von Bochum oder Dortmund, wollen wir Spiele gewinnen." Auch wenn es den Kölner seit einiger Zeit ein wenig schwer fällt, Tore zu schießen.