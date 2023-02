Baumgarts Eindrücke: "Spannend, sensationell, interessant!"

Bei Steffen Baumgart wirkten die Emotionen von der Teilnahme am Rosenmontagszug noch nach. Dazu soll Tim Lemperle seinen Vertrag verlängert haben und wohl im Sommer verliehen werden?

Es ist gar nicht einmal so einfach, ein Erlebnis wie einen Rosenmontagszug in einer Stadt wie Köln so mir nichts dir nichts zu verarbeiten. Dies musste auch Steffen Baumgart erfahren, der nicht so rasch zu beeinflussen ist, bei dem tatsächlich aber auch am Dienstag die Teilnahme am Zug noch nachwirkte. "Das war beeindruckend, ein Erlebnis", beschrieb Baumgart sein Empfinden, "es hat sich gelohnt, es war spannend, sensationell und interessant."

Die Superlative gingen ihm nicht aus, nun aber wolle er dieses Erlebnis sacken lassen. Es wird Zeit, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren - die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Diese Partie soll einen Fortschritt zeigen gegenüber dem Spiel in Stuttgart, das in einer ausführlichen Sitzung am Dienstag ausgewertet wurde, der Erkenntnis-Gewinn war der gleiche wie am Samstag: "Wir haben viele Sachen nicht gut gemacht. Wir haben die Partie mit den Jungs ausgewertet, was aus meiner Sicht nach so einem Spiel wichtig ist. Jetzt geht es darum, zu schauen, was wir besser machen müssen. Wir haben uns heute nochmal damit beschäftigt und die Situationen angesprochen, wo wir anders arbeiten müssen. Damit ist es auch erledigt."

Bleibt Köln erstmals unter Baumgart drei Heimspiele in Serie ohne Gegentor?

Es soll sich also einiges ändern gegen Wolfsburg, möglichst gleich vom Anpfiff weg. Gefragt ist die Balance von Defensive und Offensive, die vergangenen Spiele bieten einen Fingerzeig darauf, wo es hapern könnte. In den letzten vier Partien beispielsweise gelang Köln vor der Pause kein Tor (1 Sieg, 2 Remis, 1 Niederlage). Unter Baumgart hatten die Rheinländer nur einmal eine längere Serie dieser Art: Februar/März 2022 waren es fünf Spiele in Serie (2 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen) ohne Treffer vor der Pause.

Berücksichtigt werden muss allerdings aktuell die Qualität der Gegner in dieser Rückrunde, die unter anderem Bayern München, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt hießen. Immerhin stand in den letzten beiden Heimspielen nach dem Schlusspfiff die Null, zuletzt gab es dies dreimal in Serie in der Saison 2014/2015.

Verzichten muss Baumgart auf Jan Thielmann, dessen Oberschenkelverletzung lediglich Muskelaufbau-Training zulässt. Mit dabei im Kader ist Tim Lemperle. Der 21-jährige Angreifer unterschrieb laut "Express" einen neuen Vertrag bei den "Geißböcken", soll möglicherweise ab Sommer ausgeliehen werden, um die Entwicklung voranzutreiben, die ihm beim FC noch versagt bleibt.