Thielmann erleidet Oberschenkelblessur

Es war nur eine dürre Meldung von ein paar Zeilen. Jan Thielmann, so vermeldete der 1. FC Köln am Sonntag um kurz vor 12, habe sich einer MRT-Untersuchung unterzogen. Als Ergebnis stand die traurige Gewissheit, dass der 20-jährige Angreifer erneut mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Eine knappe Viertelstunde war er in Stuttgart erst im Spiel, da fuhr ihm der Schmerz in den rechten hinteren Oberschenkel - Jan Thielmann musste raus, der FC mit zehn Mann weiterspielen, da das Wechselkontingent ausgeschöpft war. Über die Dauer der Ausfallzeit unterrichtete der Klub nicht, was darauf schließen lässt, dass die Verletzung wohl schwererer Natur sein dürfte. Nach kicker-Informationen dürften es mindestens drei bis vier Wochen dauern, ehe Thielmann wieder mitmischen kann.

"Bittere Momente" für Pechvogel Thielmann

Das Eigengewächs ist in dieser Saison vom Pech verfolgt, fiel bereits wochenlang wegen einer Virusinfektion aus, in der zurückliegenden Winter-Vorbereitung stoppte ihn eine Muskelverletzung, die er sich Anfang Dezember im Test gegen den SV Meppen zugezogen hatte.

Bereits am Samstag hatte Trainer Steffen Baumgart während der Pressekonferenz tröstende Worte für seinen Angreifer gefunden: "Jan hängt sehr am Fußball. Er gehört noch zu den Jungs, die sehr demütig in ihrem Sport arbeiten, immer auf dem Teppich sind, einer, der sich immer wieder ran arbeitet. Ich glaube, dass das für den Jungen und für uns bittere Momente sind. Die gehören im Fußball leider dazu, bei Jan im Moment zu oft, deswegen tut das schon sehr weh."

Mit Thielmann fällt ein wichtiger Ergänzungsspieler aus, den Baumgart zu jeder Zeit bringen konnte. Dank seiner Schnelligkeit und der Bereitschaft, auch konsequent nach hinten zu arbeiten, erwies sich der Außenspieler gerade bei knappen Führungen der Kölner als wichtiger Faktor, der nun erneut für ein paar Wochen fehlen wird.