Baumgart vom Kölner Nachwuchs angetan: "Sie gehen an ihre Grenzen!"

Die Stimmung beim 1. FC Köln ist gut. Nach dem erfolgreichen Test gegen den HSV kann Steffen Baumgart wieder mit den angeschlagenen Luca Kilian und Davie Selke planen, in deren Abwesenheit einige Talente auf sich aufmerksam machten.

Ganz offensichtlich verfügt Luca Kilian über gutes Heilfleisch. Eine Woche ist es her, dass der Innenverteidiger des 1. FC Köln im Training nach einem Zweikampf umknickte und befürchtet werden musste, sein Sprunggelenk sei nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Dienstagvormittag stand der Blondschopf schon wieder auf dem Trainingsplatz und arbeitete mit der Mannschaft, als sei nichts passiert. "Er wird am Samstag spielen, wenn nichts weiter passiert", verriet Trainer Steffen Baumgart, "es ist sehr gut, dass er wieder zurück ist."

Kleine Rochade bei den Keepern

Am Mittwoch soll Davie Selke zumindest teilweise wieder einsteigen, der am Samstag vor dem Test gegen den Hamburger SV (4:0) kurzfristig wegen muskulärer Probleme hatte passen müssen. Sein Trainer sieht ihn so weit, dass er am kommenden Samstag gegen den belgischen Zweitligisten SK Lommel spielfit sein dürfte. Dies gilt auch für den erkrankten Marvin Schwäbe, der ebenfalls in dieser Woche wieder trainiert. Der Keeper hat ab sofort und nach dem Abgang von Jonas Urbig (Leihe nach Regensburg bis 2024) einen neuen Kollegen. U-21-Keeper Julian Roloff wird zu den Profis "befördert". Baumgart: "Er ist ab sofort fest dabei. Wir schauen uns ihn in Ruhe an. Julian ist von nun an Teil des Kaders. Er soll in der U 21 zum Einsatz kommen, wobei wir auch der Meinung sind, dass Matthias Köbbing dort den einen oder anderen Einsatz bekommen sollte."

Baumgart belohnt den Nachwuchs

Die fünf U-19-Akteure, die seit Trainingsbeginn zum Trainingskader gehören, werden zunächst in dieser Woche dabeibleiben. Steffen Baumgart zeigte sich nach dem Test gegen den Hamburger SV regelrecht angetan von den Teens, die nun die Belohnung für gute Leistungen in Form von ein paar mehr Trainingseinheiten mit den Profis erhalten, möglicherweise geht es für den einen oder anderen sogar noch weiter. Baumgart: "In der nächsten Woche werden wir weitere Entscheidungen treffen. Wir werden alle weiter im Auge behalten. Wir haben eine gute Wahl getroffen und sehen, dass die Jungs mit der hohen Intensität und Tempo trainieren. Das wollen wir beibehalten. Die Jungs nehmen die Herausforderungen an und gehen an ihre Grenzen."