Baumgart über Union: "Jeder wartet auf den Einbruch, aber der kommt nicht"

Der für übertriebenes Pathos sicherlich nicht bekannte Trainer des 1. FC Köln kann auch anders. "Familie" und "Heimat" waren zwei Stichworte, die Steffen Baumgart am Freitag spontan über die Lippen kamen, als er nach den Werten des FC Union Berlin gefragt wurde.

Dieser Verein ist mehr als ein Wettbewerber oder ein Gegner für Baumgart. Woraus der keinen Hehl macht: "Union verfolge ich, seitdem ich dort angefangen habe, zu spielen. Ich mache kein Geheimnis daraus, wie ich zu dem Klub stehe."

Kein Geheimnis macht er allerdings auch daraus, was seine alte Liebe - für die er von 2002 bis 2004 auf Torejagd ging - am Sonntag erwartet: "Ich will drei Punkte holen mit dem FC." Wie schwer dies wird, ist ihm klar: "Es wird ein enges Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wird. Aber unser Fußball vor 50.000 Fans soll nach vorne gehen und wir wollen uns Torchancen erspielen - auch gegen einen Gegner, der für gewöhnlich wenig zulässt." Darüber hinaus - auch dies gibt Baumgart zu bedenken - verfügt sein Ex-Klub über "gute Umschaltspieler", die auch in Unterzahl in der Lage sind, "eine Situation gefährlich zu Ende zu spielen." Was bedeutet: Erwartet wird eine Mannschaft, die gleichermaßen gut verteidigt und umschaltet, also gilt: "Wir müssen Lösungen finden."

Zu rechnen ist mit den zwei Spitzen Modeste und Andersson, dahinter könnte Uth die Attacken initiieren, die sich aus dem zu erwartenden Mehr an Ballbesitz ergeben. Möglich ist - um das Zentrum dicht zu halten bei den Umschaltaktionen der Berliner - eine Doppel-Sechs vor der Viererkette sowie mit Kainz und Thielmann zwei aggressive Anläufer auf den Seiten.

Beispiellose Negativserie gegen Union

Es gilt am Sonntag auch, eine beispiellose Negativserie zu beenden: nur gegen Union Berlin gab es vier Pleiten in Folge in der Bundesliga-Historie des FC. Und während die Kölner sich immer wieder Richtung Tabellenkeller bewegten, etablierte sich der Mitaufsteiger in Rekordzeit. Auch ein Verdienst des Kollegen Urs Fischer, der für Baumgart "einer der besten Trainer der Bundesliga" ist: "Er hat eine klaren Ansatz und kann gut mit den Jungs umgehen. Jeder wartet auf den Einbruch, aber der kommt nicht. Ich schätze und respektiere ihn."