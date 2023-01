Baumgart über mögliche Verlängerung: "Wir verhandeln nicht mehr"

Steffen Baumgart will dem 1. FC Köln weiterhin treu bleiben - über eine Vertragsverlängerung aber nicht mehr verhandeln.

"Wir verhandeln nicht mehr", sagte Baumgart dem "Express". "Wenn der Verein möchte, dass ich bleibe, geht es wieder ein Jahr weiter. Ein Nein wird es von mir nicht geben." Seinen aktuellen Vertrag hatte er im vergangenen Juni verlängert - allerdings nur um ein Jahr bis 2024. Damals hatte Geschäftsführer Christian Keller gesagt, die kurzfristige Verlängerung sei inspiriert vom Modell des SC Freiburg. Nach diesem Vorbild soll es nun offenbar weitergehen.

"Ich bin Trainer in Köln, ich denke hier immer noch kurzfristig", sagte Baumgart nun der Zeitung. "Jetzt habe ich bald wieder Karneval erreicht und hoffe, dass ich auf dem Wagen sitze als Cheftrainer." Von seiner Seite aus stehe einer Verlängerung aber nichts im Wege. "Wenn alle sagen, dass die Arbeit passt, verlängern wir einfach", so der 51-Jährige weiter. "Ich jedenfalls habe nicht vor, wegzugehen." Gespräche mit Keller zu einer möglichen Verlängerung finden dem Trainer zufolge derzeit aber nicht statt.

Sollte sich das ändern, steht offenbar auch keine Verbesserung der Konditionen im Raum. "Was jetzt in meinem Vertrag steht, wird genauso im nächsten Vertrag stehen", sagte Baumgart. "Es geht nicht um mehr oder weniger."

Auch dann würde das Arbeitspapier aber nur ein Jahr länger laufen als aktuell. "Sollte ich noch mal verlängern, wäre ich bis 2025, also vier Jahre hier", rechnet Baumgart vor. "Dass man dann irgendwann mal überlegt, wie es weitergeht, halte ich für normal - was nicht heißt, dass ich dann gehen will."

Dabei stünde der Trainer durchaus in einer günstigen Verhandlungsposition. Seine erste Saison in der Domstadt wurde gleich zur besten Kölner Spielzeit seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, Baumgart führte den Verein, der vor seiner Ankunft nur knapp den Abstieg abgewendet hatte, sogar in den Europapokal. "Ich möchte bei meinen Vereinen Spuren hinterlassen, man soll sich positiv an mich erinnern."

Nach Wiederbeginn der Bundesliga ist er allerdings auch als Krisenmanager gefragt: Aus den jüngsten fünf Bundesligaspielen holte Köln nur einen Punkt.