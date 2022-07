Baumgart: Restlos zufrieden mit Kölns Trainingslager

Durch das 1:1 gegen GC Zürich bleibt der 1. FC Köln in der laufenden Vorbereitung ungeschlagen. Trainer Steffen Baumgart zieht ein positives Zwischenfazit und bekommt mehr personelle Optionen im Training, bevor der Testspiel-Knaller gegen AC Milan ansteht.

Am Ende des Trainingslagers in Donaueschingen standen ein 1:1 gegen Grasshopper Club Zürich und Zufriedenheit pur. "Das war kein gutes Trainingslager", sagte Steffen Baumgart und schob direkt nach: "Es war ein sehr gutes Trainingslager. Alles war sehr gut organisiert, es gab in keiner Weise irgendetwas zu beanstanden. Die Jungs haben gut mitgezogen, wir haben keine schwerwiegenden Verletzten. Das waren sehr gute Bedingungen."

Am Sonntag geht es zurück nach Köln, es folgen freie Tage bis zum Mittwoch, ehe die Vorbereitung fortgesetzt wird. Am kommenden Samstag wartet mit dem AC Mailand ein hochkarätiger Gegner auf den 1. FC Köln. Bis dahin werden sich die Spieler erholt haben, die, das hatte der Trainer bereits am Freitag erkannt, "ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen." Was gegen Austria Lustenau beim 4:0 noch nicht so ins Gewicht fiel, merkte man den "Geißböcken" gegen die Grasshoppers schon deutlicher an. Es fehlte Schnelligkeit, Spritzigkeit und an der Konzentrationsfähigkeit gegen einen Gegner, der in der Vorbereitung weiter ist, am 24. Juli in die Meisterschaft startet.

Baumgart: "Dann war es in Ordnung"

Immerhin bewies die Partie in Bad Dürrheim erneut die Comeback-Qualitäten der Kölner, die nach der Pause und zahlreichen Wechseln nicht gewillt waren, den 0:1-Rückstand so stehen zu lassen. Dass das Vorhaben gelang, ungeschlagen durch die Vorbereitung zu gehen, spricht für eine Menge an Willen und Durchsetzungsvermögen auch dann, wenn es wehtut. "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht gegen einen läuferisch starken Gegner, aber die Jungs haben weiter gemacht und nachher war es dann in Ordnung", sagte Baumgart.

Die Probleme gegen eine Fünfer-Kette wurden über weite Strecken des Spiels offenbar, hier will der Trainer ansetzen beim Feinschliff, Ideen sollen entwickelt und Lösungen erarbeitet werden. Dazu soll ab Mittwoch wieder mehr Personal zur Verfügung stehen. Jan Thielmann (setzte zwei Tage wegen Unwohlsein aus), Jonas Hector und Steffen Tigges arbeiteten sich in Donaueschingen individuell an den Kader heran, wobei der Neuzugang aus Dortmund nach Fußbruch noch etwas länger an der Fitness arbeiten muss. Immerhin: Alle drei schnupperten ins Mannschaftstraining hinein, sie machen Fortschritte.

Kilian steht vor Trainings-Comeback

Auch Verteidiger Luca Kilian sollte seine muskulären Probleme in der kommenden Woche überwunden haben: "Er ist im Aufbau, wir haben Zeit und müssen da keinen Druck machen. Er hat im athletischen Bereich gearbeitet und wir hoffen, dass er am Mittwoch ganz normal wieder einsteigt."