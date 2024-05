Baumgart: "Das geilste Spiel, was du haben kannst"

Seine Vorfreude und Begeisterung für das Stadt-Derby hat Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz am Mittwoch mehrfach überdeutlich zum Ausdruck gebracht. Klar scheint: Transportiert der Trainer seine Emotionalität auf die Mannschaft, wird es am Freitag gegen St. Pauli heiß.

Die Geschichte von Baumgarts Faible für den Hamburger SV von Kindesbeinen an ist viel erzählt, er selbst fügt im Vorfeld zum Hamburger Stadtduell nun ein weiteres Kapitel hinzu. "Das Spiel wollte ich schon als kleiner Junge haben. Das Derby ist das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich den Job übernommen habe. Jetzt darf ich dabei sein."

Als Baumgart seinen Job angetreten hat, lag der HSV als Dritter noch wesentlich aussichtsreicher im Aufstiegsrennen als jetzt, gegen den einst kleinen Nachbarn droht sogar der Super-GAU: ein St. Pauli-Aufstieg im Volkspark und dazu das vorzeitige Ende aller theoretischen Chancen, wenn Rivale Düsseldorf im Parallelspiel Nürnberg besiegt. Der 52-jährige gebürtige Rostocker aber ist grundsätzlich kein Freund von Ängsten und sagt mit Blick auf den Freitagabend: "Es geht da gar nicht so sehr um Tabellenkonstellationen, sondern darum, ein geiles Spiel zu machen. Das kann für den Hamburger Fußball ein Riesenabend werden."

Und in der Theorie sogar einer mit Party auf der einen und neuer Hoffnung auf der anderen Seite - nämlich dann, wenn Düsseldorf stolpert. Dann wäre St. Pauli selbst bei einer Niederlage Erstligist, und der HSV wieder mittendrin im Rennen um Platz 3. "Ich finde, es ist mit das geilste Spiel, was du haben kannst, alles andere müssen wir von uns schieben", sagt Baumgart daher und fragt rhetorisch: "Was willst du mehr?"

Ein Mutmacher ist seine persönliche Derby-Bilanz. Mit dem 1. FC Köln bestritt er fünf Rheinderbys gegen Borussia Mönchengladbach und verlor nur eines. Weil er in besonderen Spielen auch mit einer besonderen Ansprache wirkt? Er widerspricht ausdrücklich nicht: "Ich bin insgesamt sehr emotional, dass ich dann auf so ein Spiel heiß und geil bin, kann sich jeder vorstellen. Ich bin in Derbys dann immer noch ein bisschen drüber."

Baumgart will nicht der Depp sein

In etwa das erwartet er am Freitag auch von seinen Spielern und weiß, dass dieses Duell gerade dann von elementarer Bedeutung ist, wenn das Saisonziel tatsächlich verfehlt wird. "Wenn du ein Derby gewinnst, bist du der Held, unabhängig von der Tabelle. Wenn du verlierst, bist du der Depp. Ich versuche, weniger der Depp zu sein."