Batista Meier schon im Winter zurück nach Dresden?

Oliver Batista Meier (22) wurde im Januar 2023 von Dynamio Dresden bis zum Ende der laufenden Saison an den SC Verl ausgeliehen - und schlug beim Ligakonkurrenten voll ein: Mit je neun Toren und Vorlagen führt er die Scorerliste der 3. Liga an. Wie die "Bild" nun aus Beraterkreisen erfahren haben will, könnte die SGD Batista Meier über eine Klausel schon in der Winterpause zurückholen. Bestätigt ist das bislang nicht.