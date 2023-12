Batista Meier schließt vorzeitige Dresden-Rückkehr nicht aus

Insbesondere die Personalie Oliver Batista Meier (22) stand im Zuge des Drittliga-Spitzenspiels zwischen dem SC Verl und Dynamo Dresden im Fokus. Wie es für die SGD-Leihgabe ab dem Winter weitergeht, ist weiter offen.

"Heute war nicht mein bestes Spiel", lautete das Fazit von Oliver Batista Meier nach Verls 1:0-Heimerfolg über Dresden gegenüber "MagentaSport". Der 22-jährige Angreifer war während der 90 Minuten zwar sichtlich bemüht gewesen, hatte seine Qualitäten, die sich derzeit in neun Toren und zehn Assists widerspiegeln, aber nur selten wirklich zwingend unter Beweis stellen können.

Was passiert nach den nächsten "drei Spielen"?

Letztendlich überwog bei Batista Meier jedoch die Freude über den fünften Sieg in Folge, nachdem das Verler Team zuvor aus Sicht des gebürtigen Kaiserslauterers einen "super Fight" gegen die "beste Mannschaft in dieser Liga" geboten hatte. Die Frage, ob der ausgeliehene Offensivmann eventuell bereits ab der Winterpause wieder selbst zu jener Mannschaft zählt, ließ er derweil offen: "Da muss man gucken. Ich habe noch drei Spiele hier und dann wird man sehen, was passiert."

Damit bestätigte Verls Nummer 17 wohl die im Leihvertrag verankerte Rückhol-Klausel, über die zuletzt in den Medien spekuliert worden war. Demnach hätte Dynamo Dresden die Entscheidungsmacht, den treffsicheren Batista Meier bereits nach dem letztem Spiel des SCV in diesem Jahr gegen Viktoria Köln (20. Dezember) zurückzuholen. Ursprünglich läuft der Leihvertrag des 22-Jährigen indes noch bis nächsten Sommer, was auch Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange in der Halbzeitpause nochmal bestätigte.

Lange über mögliche Klausel: "Eine Sache zwischen den Vereinen"

"Erstmal ist es so, dass Oli bis zum 30. Juni im kommenden Jahr bei uns unter Vertrag ist", so Lange, der anfügte: "Klar ist, dass ein Leihvertrag viele Details beinhaltet, die dann auch eine Sache zwischen den Vereinen sind." Beim derzeitigen Tabellendritten sei man "natürlich total glücklich, dass er aktuell unser Spieler ist", doch "letzten Endes ist er aber auch erwachsen genug und wird alle seine Entscheidungen in der Zukunft sicherlich mit sich selbst ausmachen".

Wie auch immer sich die Dresdner letztlich entscheiden, so dürfte bereits in absehbarer Zukunft Klarheit herrschen. Bis dahin steht für Batista Meier nicht nur die Tür für Ratschläge der Verler Verantwortlichen "immer offen", sondern auch noch der Jahresendspurt mit dem SCV auf dem Programm.

Am kommenden Sonntag trifft Verl auswärts auf Preußen Münster, anschließend geht es zu Hause gegen den SSV Ulm 1846 Fußball (16. Dezember). Vier Tage später kommt es dann zum Jahresabschluss gegen Viktoria Köln - und der eventuell letzten Partie von Batista Meier im Dress der Ostwestfahlen.