Drittliga-Torschützenkönige - und was aus ihnen wurde

Marvin Pourié (2018/19)

Marvin Pourié hatte großen Anteil am Aufstieg des Karlsruher SC 2018/19 (22 Tore). In Liga 2 erzielte er danach für die Badener in 16 Partien zwei weitere Treffer (war früher schon für 1860 und Koblenz im Unterhaus am Ball) - und ging danach zurück in Liga 3 (Braunschweig, FCK, Würzburg, Meppen). picture alliance / GES/Helge Prang