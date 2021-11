Bastelstunde vorbei: Roses wiedergewonnene Optionen

Die wahrscheinliche Rückkehr von Raphael Guerreiro und die nahenden Comebacks von Emre Can und Mahmoud Dahoud gegen Borussia Dortmund wieder mehr Möglichkeiten.

Der Vertreter des Vertreters des Vertreters des Vertreters von Raphael Guerreiro hatte Neuland betreten, in dieser zweiten Hälfte bei RB Leipzig. Thorgan Hazard, unlängst von Trainer Marco Rose noch wegen seiner Vielseitigkeit gelobt, stand wohl erstmals in seiner Karriere in einer Viererkette.

Den offensiveren Flügel vor einer Dreierkette hatte der Belgier schon häufiger in der Nationalmannschaft und auch schon beim BVB gegeben, aber als klassischer Linksverteidiger nach der taktischen Umstellung in der Halbzeitpause war er nicht ganz in seinem Element.

Doch es fehlten die Alternativen: Guerreiro, Nico Schulz, Defensiv-Allrounder Emre Can und auch Ausnahmelösung Marius Wolf fehlten beim Auftritt in Sachsen allesamt aufgrund von Muskelverletzungen, die Bastelstunde von Rose und seinem Team hatte seinen Höhepunkt gefunden.

Mit Guerreiros Rückkehr sind Hoffnungen verbunden

Nach der Länderspielpause und vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) können Schere, Kleber und Glitzer wieder in die Schublade im Trainerbüro gelegt werden, denn die A-Lösung wird aller Voraussicht nach wieder im Kader und in der Startelf stehen: Guerreiro scheint fit fürs Comeback.

Mit der Rückkehr des Portugiesen sind einige Hoffnungen verbunden, vor allem im Aufbauspiel. Ohne Stützen wie Erling Haaland und Giovanni Reyna war das Offensivspiel des BVB zuletzt weniger durchschlagskräftig. Guerreiro mit seiner Passsicherheit, mit Pressingresistenz, mit seiner Schussstärke und mit seinem guten Kombinationsspiel könnte da der entscheidende Mann für mehr Struktur über die linke Seite sein, zumal Rose mit seiner Aufstellung sehr wahrscheinlich zur Viererkette zurückkehren wird.

Dahoud und Can sind Optionen für den Kader

Nicht ganz so weit wie der Linksverteidiger, aber zumindest mögliche Optionen im Kader sind Mahmoud Dahoud und Can. Beide wären auch Alternativen für Axel Witsel, der auf der Sechs in der laufenden Saison nicht an seine starken Leistungen der Vergangenheit anknüpfen konnte.