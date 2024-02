Barcelona und PSG müssen in den Norden: UWCL-Viertelfinale ausgelost

Zu den ganz großen Duellen konnte es im Viertelfinale der Champions League der Frauen noch nicht kommen. Die vielleicht schwierigste Aufgabe der vier Gruppensieger wartet auf den FC Chelsea.

Ajax Amsterdam, das sich überraschend in der maximal ausgeglichenen Gruppe C gegen Bayern München und die AS Rom durchgesetzt hatte, fordert den englischen Meister FC Chelsea. Das ergab die Auslosung des UWCL-Viertelfinals in Nyon am Dienstag.

Außerdem tritt Benfica Lissabon mit den beiden Deutschen Lena Pauels und Anna Gasper gegen den früheren Seriensieger Olympique Lyon an. Bei den Französinnen stehen mit Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth sogar gleich drei Deutsche unter Vertrag.

Die beiden verbliebenen skandinavischen Teams zogen große Namen: BK Häcken aus Schweden empfängt Mitte März Paris St. Germain im Hinspiel, während Brann Bergen den Titelverteidiger FC Barcelona vor der Brust haben wird. Für die beiden norwegischen Ex-Wolfsburgerinnen Ingrid Engen und Caroline Graham Hansen wird es also eine Reise in die Heimat, wenn sie mit Barca in Bergen antreten.

Deutsche Teams sind erstmals nicht dabei in der K.-o.-Runde

Im Halbfinale könnte es dann zum Duell der Katalaninnen mit dem FC Chelsea kommen. Setzen sich auch in den anderen beiden Viertelfinals die Favoriten durch, steht ein innerfranzösisches Aufeinandertreffen zwischen OL und PSG bevor.

Deutsche Teams sind in dem Wettbewerb zum Start der K.-o.-Runde nicht mehr vertreten - zum ersten Mal seit Einführung der Women's Champions League in der Saison 2001/02.

Das Finale steigt am 25. Mai im Stadion San Mames in Bilbao statt, die Anstoßzeit steht noch nicht fest.