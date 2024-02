Barca-Keeperin Panos geht am Saisonende

Wie vermutet sucht Sandra Panos, Torhüterin des FC Barcelona, im Sommer eine neue Herausforderung. Am Freitag verkündete die 31-Jährige, dass sie ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängere. Panos, die die WM 2023 im Zuge der "Rebellion" einiger Nationalspielerinnen boykottierte, hatte in den vergangenen Monaten nach dem einen oder anderen Patzer einiges an Spielzeit an Konkurrentin Cata Coll (22) abgeben müssen.