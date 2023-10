Baders Appell: "Noch intensiver, konsequenter, dreckiger"

Matthias Bader gehört in Darmstadt gerade fußballerisch zu den Besten. Im Abstiegskampf beschwört der Rechtsverteidiger aber vornehmlich andere Tugenden.

Sein erstes Bundesligator feierte Matthias Bader am vergangenen Sonntag auf dem Platz mit spürbar gebremstem Schaum. "In der 5. Minute habe ich mir gedacht: Es ist noch ganz schön früh", bestätigte Darmstadts Rechtsverteidiger am Mittwoch rückblickend, "es sind ja noch 85 Minuten zu spielen…". Und überhaupt "versuche ich im Spiel immer sehr gefasst zu sein. Es gibt da schöne Momente und nicht so schöne. Deshalb ist ein ganz gutes Mittel, nicht alles auf die Goldwaage zu legen."

Was sich beim ersten Saisonsieg der Lilien gegen Bremen (4:2) prompt bewahrheiten sollte. Gedankenschnell legte der 26-Jährige - wiederum fünf Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte - das 3:0 für Marvin Mehlem auf. Bei den beiden Gegentreffern sah Bader anschließend aber weniger gut aus. Nach diesen Toren, räumt der Ex-Kölner ein, "hat man gemerkt, dass es wieder in den Köpfen arbeitet". Schließlich hatte der Aufsteiger zwei Wochen zuvor gegen Gladbach eine 3:0-Führung verspielt. Weshalb es "psychologisch enorm wichtig war, dass wir das Spiel gegen Werder dann auch gezogen haben".

"Die Fehler, die wir in der 2. Liga genauso gemacht haben, wurden nicht so bestraft."

Die Lilien sind damit sprichwörtlich angekommen im Oberhaus. "Trotzdem wissen wir, dass wir mit einem Sieg noch nicht so viel erreicht haben", stellt Bader klar. "Wir müssen uns immer noch jede Woche steigern, um in der Bundesliga zu bestehen." Denn: "Die Fehler, die wir in der 2. Liga genauso gemacht haben, wurden dort eben nicht so konsequent bestraft wie in der 1. Liga." Was für Bader bedeutet: "Wir müssen noch konsequenter, noch intensiver und vielleicht auch noch dreckiger verteidigen."

Abstiegskampf pur eben, den die Darmstädter gerade auch am Samstag(15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Augsburg auf sich zukommen sehen. Baders Prognose: "Wir erwarten ein zweikampfbetontes, intensives Spiel gegen eine Mannschaft, die auch dreckig spielen kann - aber nicht nur. Unter Enrico Maaßen versuchen sie auch, Dinge fußballerisch zu lösen."

"Wir wollen auswärts die gleiche Intensität entwickeln. Angriffspressing liegt in unserer DNA."

Der jüngste Auftritt am Böllenfalltor soll den Lilien derweil als Blaupause auch für Auswärtsspiele dienen. "Wir sollten da möglichst keinen Unterschied machen, wollen die gleiche Wucht und Intensität entwickeln", fordert Bader. Und: "Angriffspressing liegt mehr in unserer DNA als abwartend zu spielen. Man sieht: Wenn wir frech und mutig nach vorne spielen, ebenso nach vorne verteidigen, haben wir die guten Aktionen auf unserer Seite. Deswegen steht uns dieses Mittel gut zu Gesicht."

Anders als beispielsweise vor zwei Wochen beim Gastspiel in Stuttgart (1:3) praktiziert: "Da sind wir mit einer defensiveren Grundordnung gestartet, nicht mehr richtig rausgerückt, sondern tief stehengeblieben. Aber wenn du mit neun Mann am eigenen Strafraum verteidigst, sind die Wege zum Tor sehr weit, man fällt vielleicht in eine gewisse Passivität. Deshalb glaube ich, dass wir ganz gut daran tun, aktiv zu sein." Damit nach bisher drei Niederlagen auf fremdem Platz nun auch auswärts die Erfolgspremiere gelingt.