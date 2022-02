Aytekin und das Mainzer Tor: "Hätte nicht zählen dürfen"

Der SC Freiburg hat nach Rückstand einen Punkt gegen Mainz eingefahren. Dabei hätte aus der VAR-Überprüfung ein anderes Ergebnis resultieren müssen, das gab Schiedsrichter Deniz Aytekin zu.

Die erste halbe Stunde war gerade gespielt, als Mainz 05 beim SC Freiburg in Führung ging. Dem Spielverlauf nach war das verdient. Laut Regelwerk hätte der Treffer aber nicht zählen dürfen.

Kurioserweise wurde das 1:0 durch Alexander Hack auch vom VAR überprüft und hielt dem Check stand. Bei "Sky" erklärte Referee Aytekin, wieso der Linksschuss dennoch nicht zu einem Tor hätte führen dürfen.

Aytekin räumt falsch gewählten Fokus ein: Handspiel statt Abseits

"Wir haben tatsächlich das Handspiel gecheckt. Der Fokus lag komplett auf Handspiel", wiederholte der Oberasbacher zunächst. Dabei hatte eben keines vorgelegen. Nur: Nach der Flanke "stand der Torschütze quasi im Abseits". Eine neue Spielsituation sei trotz des vorherigen Einschreitens von Keeper Mark Flekken nicht gegeben gewesen.

"Deswegen war es Abseits und das Tor hätte nicht zählen dürfen", räumte Aytekin den Fehler mit klaren Worten ein. Abschließend wiederholte er erneut, dass "der Video-Assistent den Fokus auf dieses Handspiel gehabt" habe und auch die Freiburger Spieler hätten auf Handspiel reklamiert. Weswegen beim Sichten der Bilder eben nicht auf eine mögliche Abseitsposition geachtet worden war. Der in seinen Worten klare Aytekin schloss ab: "Es ist dann letztendlich durchgerutscht … das ist ärgerlich, aber das Tor hätte nicht zählen dürfen, ja."

Man denkt dann immer, es kann doch nicht sein, dass sowas passiert, aber man selbst hat ja auch schon solche Fehler gemacht und kann sich nachher nicht erklären, warum. Christian Streich

Beistand erhielt Aytekin von Freiburgs Coach Christian Streich, der meinte, dass "solche Fehler" nun einmal passieren würden. "Man denkt dann immer, es kann doch nicht sein, dass sowas passiert, aber man selbst hat ja auch schon solche Fehler gemacht und kann sich nachher nicht erklären, warum." Zwar habe der Torschütze so gestanden, "dass man logisch an Abseits denkt. Aber dadurch, dass die Hand überprüft wurde, haben sie das vergessen. Das ist dann so."

Streich: "So macht man das"

Streich hob vielmehr die Führungsrolle des Schiedsrichters hervor: "Herr Aytekin kann nichts dafür, weil er das nicht sehen kann. Ich finde es gut, dass er sich einfach entschuldigt hat und sich gewissermaßen für seine Kollegen hingestellt hat. So macht man das auch."