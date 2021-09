Aytekin: "Mir hat der Respekt im Paket gefehlt"

Auch weil Mo Dahoud Gelb-Rot sah, verlor der BVB das Borussen-Duell in Gladbach. Nach Abpfiff flammte Kritik an Dahoud auf, aber auch Unverständnis gegenüber Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der wiederum verriet seine Beweggründe.

In Gladbach sah Mo Dahoud in der 40. Minute Gelb-Rot - letztlich eine Schlüsselszene des Spiels (0:1). Sebastian Kehl bezeichnete die Strafe bei "Sky" als "völlig übertrieben. Für so ein Ding muss er kein Gelb-Rot geben." Schiedsrichter Deniz Aytekin gab indes zu, dass man "die Karte einzelbetrachtet als zu hart" betrachten könne: "Aber mir ging es um etwas ganz anderes. Wir haben ein Mindestmaß an Respekt verdient", forderte der Unparteiische und beklagte sich darüber, dass ein derartiges Verhalten mittlerweile als "selbstverständlich" und als "nichts Schlimmes" betrachtet werde. Das wolle er nicht.

Es ist doof, dem Schiedsrichter die Chance zu geben, eine Fehlentscheidung zu treffen. Mats Hummels

Der 43-Jährige wies darauf hin, dass er wenige Minuten zuvor Guerreiro wegen Abwinkens ermahnt hatte. "Ich habe ihm unmissverständlich erklärt, dass ich dieses Verhalten auf dem Platz einfach nicht möchte. "Dann kam die zweite Aktion von Dahoud. In der Summe war mir dieses respektlose Abwinken zu viel. Mir hat der Respekt im Paket gefehlt. Das möchte ich nicht, deswegen habe ich dieses Zeichen gesetzt."

Das Gespräch gesucht: Mats Hummels (2. v. li.) im Dialog mit Deniz Aytekin. imago images/Eibner

Aytekin ging aber nicht großartig darauf ein, was Guerreiros Aktion eigentlich mit der von Dahoud zu tun hatte, stellte aber die Frage, warum der Dortmunder sich denn überhaupt beklagt habe. "Warum macht er es denn? Es war ein klares Foul, er hat es gar nicht nötig, da abzuwinken."

Das sah auch Mats Hummels im Kern so. Der Ersatzkapitän ging zunächst mit Dahoud hart ins Gericht ("Wir machen uns bei Rückstand durch Meckern das Leben schwer. Ich denke, dass Mo weiß, dass er große Scheiße gebaut hat. Ich hoffe, dass es nie wieder vorkommt. Da gibt es keine Entschuldigung für."), relativierte nach Sichtung der TV-Bilder seine Aussagen aber etwas, da der Platzverweis seiner Meinung nach doch zu hart war. "Ihn dafür runterzuschicken, ist meines Erachtens falsch."

Von jedweder Schuld sprach Hummels Dahoud aber dennoch nicht frei, da man nicht diskutieren sollte, wenn man schon Gelb hat. "Es ist doof, dem Schiedsrichter die Chance zu geben, eine Fehlentscheidung zu treffen. Beides ist passiert. Er gibt ihm die Möglichkeit, im Sinne der Regeln Gelb zu zeigen."

Für Rose ist es ein "Thema der Linie"

Trainer Marco Rose sah es ähnlich. "Da hat Mats absolut Recht. Wenn im Training ein Spieler eine Schiedsrichterentscheidung von mir so beantworten würde, dann hätte ich auch ein Problem damit", sagte der BVB-Coach, beklagte sich dann aber auch über fehlende Konsequenz: "Für mich ist es ein Thema der Linie. Dann muss ich das in allen Bundesligastadien machen - und jedes Wochenende. Der Grundsatz ist richtig, aber sich dann irgendeinen raussuchen, um ein Zeichen zu setzen? Entweder alle oder gar keiner."

Der Grundsatz ist richtig, aber sich dann irgendeinen raussuchen, um ein Zeichen zu setzen? Entweder alle oder gar keiner. Marco Rose

Die Niederlage allein am Platzverweis festzumachen, wollten die Dortmunder dann aber doch nicht. "Wir waren nicht gut genug, haben nicht genug Tormöglichkeiten herausgespielt. Das müssen wir uns selber zuschreiben", sagte Kehl, gab zu, dass der Ausfall von Erling Haaland und Marco Reus "nicht so leicht zu kompensieren" sei und stellte fest: "Jetzt sind wir wieder ein paar Punkte weg von den Bayern."