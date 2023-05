Auszeit beendet: Flick beruft Gündogan und Rüdiger

Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger fehlten im März beim Neustart der DFB-Auswahl nach der verpatzten WM. Bei den anstehenden Länderspielen plant Bundestrainer Hansi Flick nach kicker-Informationen wieder mit den beiden erfahrenen Spielern.

Mit dem 2:0 gegen Peru und dem 2:3 gegen Belgien war die deutsche Nationalelf in das Länderspieljahr 2023 gestartet - ohne Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger. Der eine, Gündogan, fehlte aus privaten Gründen, der andere, Rüdiger, wurde nicht berücksichtigt, weil Flick "neuen Spielern Raum geben" wollte, um sich im Kreis der DFB-Elf zu zeigen. Am Freitag, wenn der Bundestrainer seinen Kader bekanntgeben wird, werden beide wieder dabei sein.

Auf Rüdiger, der bislang 57-mal für Deutschland auflief, kann Flick sofort zurückgreifen, der Defensivspieler steht schon im 1000. Länderspiel der DFB-Elf gegen die Ukraine am 12. Juni in Bremen zur Verfügung.

Da wird Gündogan noch fehlen, weil der Kapitän von Manchester City mit seinem Klub am 10. Juni im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand gefordert ist. Der 32-Jährige wird aber für die Partien in Polen (16. Juni) und gegen Kolumbien (20. Juni in Gelsenkirchen) zur Nationalmannschaft dazustoßen.