DFB-Jubiläum als Symbol: 1000. Länderspiel am 12. Juni gegen die Ukraine

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr 1000. Länderspiel am 12. Juni im Bremen gegen die Ukraine bestreiten. Mit der Partie will der DFB ein Friedenszeichen setzen.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet im Juni drei Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien. Die Partie am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine ist das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte. Diese Partie gilt offiziell als Benefiz-Länderspiel, mit den Einnahmen aus dem TV-Honorar, der Bandenwerbung und dem Kartenverkauf sollen "Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine" unterstützt werden, heißt es in der am Montag verbreiteten Mitteilung.

Im vergangenen Jahr stellte die DFB-Stiftung Egidius Braun gemeinsam mit Partnern mehr als zehn Millionen Euro für Sozialprojekte in der Ukraine zur Verfügung. Zudem wurden bereits mehr als 500 Klubs, die sich für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Frauen aus der Ukraine einsetzen, mit der pauschalen Prämie von jeweils 500 Euro unterstützt.

Das letzte Benefizspiel fand am 29. Mai 2016 in Augsburg gegen die Slowakei (1:3) statt. Am 16. Juni folgt für die DFB-Auswahl, in der aktuellen FIFA-Weltrangliste auf Platz 14 geführt ist, in Warschau das Auswärtsspiel gegen Polen, ehe am 20. Juni in Gelsenkirchen die Saison gegen Kolumbien abgeschlossen wird. Polen liegt in der Weltrangliste auf Platz 23, Kolumbien auf Rang 17. Die Ukraine rangiert auf Platz 30.

Flick: "Zwei weitere attraktive Gegner mit Polen und Kolumbien"

"Neben diesem ganz besonderen Spiel gegen die Ukraine haben wir mit Polen und Kolumbien zwei weitere attraktive Gegner auf unserem Weg zur Heim-EM gefunden", sagte Bundestrainer Hansi Flick: "In diesen Länderspielen wollen wir auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat." Am 28. März hatte die DFB-Auswahl in Köln gegen das Nachbarland nach frühem 0:2-Rückstand mit 2:3 verloren.

"Die erste halbe Stunde hat uns klar vor Augen geführt, woran wir bis zur EURO arbeiten müssen. Wenn die Mannschaft aber daraus die richtigen Lehren zieht und so auftritt wie in den darauffolgenden 60 Minuten gegen Belgien, leidenschaftlich verteidigt und mutig nach vorne spielt, gehen auch die Fans mit und das Stadion steht hinter uns", glaubt Flick, der sein Aufgebot bereits am 7. Juni in Frankfurt versammeln will. Auch zwischen den drei Länderspielen soll die Mannschaft auf dem DFB-Campus trainieren.