Flick verzichtet gegen Peru und Belgien auf Gündogan

Die ersten Länderspiele nach der verpatzten WM in Katar finden ohne Ilkay Gündogan statt. Bundestrainer Hansi Flick wird den Mittelfeldspieler von Manchester City aufgrund von privaten Gründen nicht nominieren.

Wenn Bundestrainer Hansi Flick am Freitag seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und gegen Belgien (28. März in Köln) bekanntgeben wird, wird ein prominenter Name fehlen: Ilkay Gündogan.

Der Mittelfeldspieler fehlt beim ersten DFB-Lehrgang nach der verpatzten WM in Katar aufgrund von persönlichen Gründen: Der 32-Jährige wird demnächst Vater seines ersten Sohnes. Dies berichtete Sky am Montag zuerst, die Information deckt sich mit denen des kicker.

Grundsätzlich allerdings wird Gündogan seine Karriere im DFB-Trikot fortsetzen. Bereits im Juni, wenn der DFB drei Länderspiele absolviert - darunter mit hoher Wahrscheinlichkeit eins gegen die Ukraine -, könnte der Routinier wieder dabei sein.

DFB-Debüt bereits 2011

Im Nationaldress, in dem er am 11. Oktober 2011 beim 3:1 gegen Belgien debütierte, überwogen trotz seiner individuellen Klasse die Schattenseiten, der ganz große Wurf blieb ihm - ähnlich wie in den beiden verlorenen CL-Finals 2013 und 2021 - verwehrt. Bei der EM 2012 kam er nicht zum Einsatz, als die Löw-Elf das Halbfinale gegen Italien verlor. Den Ära-stiftenden WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro verpasste er verletzungsbedingt - zwischen dem 14. August 2013 und dem 25. März 2015 bestritt er kein Länderspiel. Auch bei der EM 2016 - Halbfinal-Aus gegen Frankreich - musste Gündogan wegen einer kurz zuvor erlittenen Knieverletzung passen.

WM 2018 als niederschmetterndes Erlebnis

Das nächste Großereignis, die WM 2018 in Russland, verlief für den in Gelsenkirchen geborenen Gündogan niederschmetternd - auf dem Rasen wie abseits davon. Schon im Vorfeld stand Gündogan massiv im Fokus, weil er sich in London zusammen mit Nationalmannschaftskollege Mesut Özil und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren ließ.

Die dadurch ausgelöste Debatte über politische Einflussnahme im türkischen Wahlkampf ("Mit Respekt für meinen Präsidenten") schleppte die DFB-Auswahl wie so manch anderes Problem mit ins Turnier und scheiterte sportlich grandios: Erstmals musste eine deutsche Elf bei einer WM nach der Gruppenphase nach Hause fahren. Gündogan spielte nur beim siegreichen 2:1 gegen Schweden - ab der 31. Minute kam er für Sebastian Rudy.

2021, als das Achtelfinal-Aus bei der EM im Londoner Wembleystadion gegen England die Ära Löw beendete, saß Gündogan 90 Minuten auf der Bank, nachdem er zuvor in allen drei Gruppenspielen des pan-europäischen Turniers in der Startelf gestanden hatte.

Überhaupt nicht. Hansi Flick auf die Frage, ob er Gündogan zum Weitermachen überreden musste

Das Ende der Turniermannschaft

Gündogans Länderspiel-Karriere hat bisher etwas Unfertiges, Unvollendetes und nach Katar auch etwas Blechernes. Auch wenn er schon viel länger für Deutschland spielt als die Generation um Kimmich, Goretzka, Gnabry und Süle, so steht auch er sinnbildlich für das Ende der DFB-Auswahl als gefürchtete Turniermannschaft.

Bei der Heim-EM 2024 kann der technisch feine Mittelfeldspieler mithelfen, diesen Nimbus wiederherzustellen. Auf die Frage, ob Flick den Kapitän von Manchester City nach dem WM-Desaster zum Weitermachen überreden musste, antwortete der Bundestrainer: "Überhaupt nicht."