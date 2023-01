"Außergewöhnlich im Eins-gegen-eins": Stindl lobt Hofmann

Gladbach zeigte bei der TSG Hoffenheim eine Reaktion auf das Spiel in Augsburg. Großen Anteil am Erfolg hatten Lars Stindl und Jonas Hofmann - Letzterer verriet die Gründe für seinen Einsatz, der vor zwei Tagen noch fraglich gewesen war.

Kurz vor dem Ende des Gastspiels der Gladbacher in Sinsheim riefen die Anhänger der Fohlen "Auswärtssieg" - ein Wort, welches die Fans seit geraumer Zeit nicht benutzen konnte. Denn in der Hinrunde gewann die Elf vom Niederrhein nicht ein einziges Auswärtsspiel (vier Niederlagen, vier Remis). Der bis dato letzte Sieg in der Fremde datierte vom 9. April 2022 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth (2:0). Diesen Auswärtsfluch beendeten die Gladbacher nun beim 4:1 bei der TSG Hoffenheim.

Für Trainer Daniel Farke war es gar der erste Bundesliga-Dreier in der Fremde. Dementsprechend glücklich war 46-Jährigen - vor allem lobte er seine Mannschaft aber für die gezeigte Reaktion auf die schwache Leistung beim 0:1 in Augsburg: "Die Jungs haben abgeliefert - und das im dritten Spiel in sechs Tagen", so der Coach gegenüber "Sky".

"Genug Tee getrunken, sodass es gereicht hat"

Großen Anteil an dieser Reaktion hatten allerdings zwei Spieler, die gegen die Fuggerstädter gar nicht zur Verfügung gestanden hatten. Kapitän Lars Stindl hatte unter der Woche wegen einer Gelbsperre gefehlt und Jonas Hofmann hatte wegen einer Erkältung passen müssen. Obwohl der 30-Jährige auch noch 48 Stunden vor dem Spiel nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte, brachte Farke ihn gleich von Beginn an - der deutsche Nationalspieler zahlte das Vertrauen zurück.

Hofmann nutzte im ersten Durchgang gleich seine ersten zwei Abschlüsse und stellte mit seinem Doppelpack die 2:0-Pausenführung her. Der Torschütze selbst hatte vor dem Spiel nicht damit gerechnet, dass er sich sofort wieder mit zwei Toren zurückmeldet. "Wenn man aus einer Erkältung kommt, muss man immer schauen, wie es sich anfühlt", erklärte Hofmann, der im Anschluss verriet, was ihm bei der Genesung geholfen hat: "Die Nächte haben mir zur Erholung gutgetan und ich habe genug Tee getrunken, sodass es heute gereicht hat."

Gladbacher Effizienz ebnet den Weg zum Sieg

Große Teilhabe am Doppelpack hatte sein Kapitän. Denn beim 1:0 verlagerte Stindl stark die Seite auf Hofmann und beim 2:0 setzte er seinen Offensivkollegen mit einem feinen Heber im Rücken der Abwehr in Szene. Dass sein Mannschaftskollege sich die Chancen nicht nehmen ließ, verwunderte den 34-Jährigen nicht. "Jonas ist gerade, was das Toreschießen betrifft, im Eins-gegen-eins gegen den Torwart schon außergewöhnlich. Er ist eiskalt in solchen Situationen", erläuterte Stindl.

Kaltschnäuzig ist aber auch er selbst. Denn nach dem Anschlusstreffer der TSG durch Ihlas Bebou keimte im Kraichgau nochmal Hoffnung auf, die Stindl nur zwei Zeigerumdrehungen später mit einem überlegten Abschluss zunichtemachte - beim 3:1 bedankte sich übrigens Doppeltorschütze Hofmann bei Stindl mit einer Vorlage. Die beiden Routiniers machten mit ihrer Ruhe vor dem Tor am Ende den Unterschied aus: Denn trotz 15 zu 9 Torschüssen für die Hoffenheimer verschafften sie mit ihren Torbeteiligungen "ihren" Fans nach langer Zeit mal wieder eine erfreulichere Heimfahrt.