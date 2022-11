Aus Sicherheitsgründen: Mini-Turnier mit Bremen, Düsseldorf und Bielefeld abgesagt

Der für Samstag geplante xotto-Cup, bei dem Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und Werder Bremen jeweils 45 Minuten gegeneinander antreten wollten, ist aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Treffen sich nicht zum Blitzturnier in Lohne: Daniel Thioune (Mi.) und Daniel Scherning (re.). IMAGO/Revierfoto

In Zusammenarbeit mit den Behörden in Düsseldorf, Bielefeld und Bremen ist man bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Erkenntnis gekommen, dass bei dem Turnier in Lohne mit der Anreise einer größeren Anzahl gewaltbereiter Personen zu rechnen gewesen wäre.

Ursprünglich waren drei Testspiele über jeweils 45 Minuten angesetzt gewesen, bei dem die drei Teams im Modus "Jeder gegen jeden" gegeneinander angetreten wären. Das im Heinz-Dettmer-Stadion geplante Turnier ist somit ersatzlos gestrichen.